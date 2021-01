Alice in Wonderland/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi, 20 gennaio)

Alice in Wonderland va in onda su Italia 1 alle ore 21.20 di oggi, mercoledì 20 gennaio. Questo è un film di genere fantastico diretto da Tim Burton nel 2010. La colonna sonora originale del film è stata composta da Danny Elfman ed è formata da 24 tracce musicale, ma non solo, è possibile trovare anche l’album “Almost Alice” composto da canzoni ispirate dal film scritte da alcuni cantautori famosi come Robert Smith, Avril Lavigne, Tokio Hotel, Kerli, Franz Ferdinand e Mark Hoppus. La sceneggiatura è stata gestita da Robert Stromberg che nel 1987 ha partecipato all’episodio di “Star Trek: The Next Generation”. Questo film ha vinto due premi Oscar e due premi BAFTA, un’organizzazione britannica che premia annualmente opere cinematografiche, televisive e interattive. Alice in Wonderland ha ricevuto inoltre ben otto nomination. Nel 2011 ha vinto l’Oscar sia per la miglior scenografia che per i miglior costumi e sempre nello stesso anno ha vinto il premio BAFTA come miglior trucco e migliori costumi. Le nomination che ha ricevuto nei vari anni riguardano i miglior effetti speciali, miglior colonna sonora, miglior film musicale e il miglior registra in un film 3D.

Una delle tante curiosità di questo film riguarda le riprese della pellicola che sono durate ben 40 giorni e sono state girate in Inghilterra e negli Stati Uniti. Altre informazioni da sapere è che Johnny Depp, interprete del Cappellaio Matto, è stato l’unico attore a non recitare sul set ma su un green screen per poter essere completamente in 3D e che uno dei suoi cappelli è stato creato da Elsa Schiaparelli negli anni Trenta insieme al pittore spagnolo Salvador Dalì. Possiamo trovare delle discrepanze rispetto al romanzo originale di Lewis Carroll. La più evidente riguarda l’ordine degli incontri fatti da Alice in quanto nel romanzo il primo personaggio che incontra è il Brucaliffo, mentre nel film ne incontra altri. Un’altra differenza è che nel film Alice ha un solo gatto di nome Oreste mentre nel libro si chiama Dinah. Per quanto riguarda lo Stregatto, nel film è un personaggio molto negativo che nel libro non viene invece rappresentato così, ma in modo neutrale dato che è di proprietà della Duchessa.

Alice in Wonderland, la trama del film

Alice in Wonderland parla dell’avventure di Alice, ragazza che sogna una vita avventurosa. Alice sfugge dalla proposta di matrimonio del Lord Hamish Ascot e incontra Bianconiglio che la porta in una grande buca che la conduce in una stanza con una piccola porta. Così, dopo aver bevuto una pozione magica entra e incontra Panco e Pancopinco, il Ghiro e il Dodo che le dicono che è destinata ad uccidere il temibile Ciciarampa nel Giorno Gioiglorioso. Da qui iniziano le terribili vicende di Alice e dei suoi nuovi compagni che vengono attaccati dai servi della cattiva Regina Rossa. Dopo l’ennesimo attacco Alice sfugge assieme allo Stregatto per andare nel giardino del Cappellaio Matto. Alice ha il compito di recuperare la spada della profezia situata nel palazzo della Regina Rossa e riesce a portarlo a termine grazie ad un biscotto che la rende grande. Solo dopo aver recuperato la spada si reca dalla Regina Bianca per il Giorno Gioiglorioso che vede Alice al comando del Paese delle Meraviglie. La colonna sonora originale del film è stata composta da Danny Elfman ed è formata da 24 tracce musicale, ma non solo, è possibile trovare anche l’album “Almost Alice” composto da canzoni ispirate dal film scritte da alcuni cantautori famosi come Robert Smith, Avril Lavigne, Tokio Hotel, Kerli, Franz Ferdinand e Mark Hoppus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA