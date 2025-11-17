Tutto su Alice Kessler, morta a 89 anni insieme alla sorella Ellen: le curiosità e la vita privata della gemella.

Alice Kessler è stata un’icona del mondo dello spettacolo degli anni Sessanta insieme alla sorella Ellen. Bionda, bellissima e con un sorriso che conquistava tutti coloro che la guardavano sin dal primo sguardo, Alice Kessler è venuta a mancare a 89 anni insieme alla sorella da cui è sempre stata inseparabile. Attrice, cantante e showgirl tedesca, ha cominciato a studiare danza sin da quando aveva solo 6 anni. La danza, così, diventa non solo una passione ma anche il suo lavoro. Insieme alla sorella, infatti, fugge dalla Repubblica Democratica Tedesca per inseguire il sogno di diventare ballerina e, insieme, scelgono Parigi come città.

Il debutto arriva nel 1955 quando, insieme alla sorella, recita nel film tedesco Beautiful girls. E’ l’inizio di una carriera straordinaria che porta Alice anche in Italia dove, con la sorella Ellen, forma l’iconico duo delle gemelle Kessler. Oltre al lavoro, Alice non ha trascurato l’amore e sono due le storie importanti note.

La vita privata di Alice Kessler: chi sono stati i fidanzati

Se in tv è sempre stata schietta e diretta, nella vita privata, Alice Kessler è sempre stata molto schiva, discreta e riservata. Sono pochi, infatti, i dettagli sulla vita privata di Alice Kessler che non si è mai sposata e non ha avuto figli. Negli anni Sessanta, frequenta il cantante francese Marcel Amont che frequenta negli Anni ’60.

Alice, inoltre, ha avuto una storia con Enrico Maria Salerno che dura quattro anni. Nonostante la presenza di tanti corteggiatori, Alice Kessler ha scelto di non sposarsi e convivere con la sorella Ellen a cui è sempre rimasta legatissima.

