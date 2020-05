Alice Kessler, l’imitazione di Virginia Raffaele/ Video, un Dadaumpa speciale

Pubblicità

La Alice Kessler di Virginia Raffaele rispolvera nella memoria degli spettatori un classico della musica italiana vecchio stile. Il Dadaumpa viene ballato con un’ospite d’eccezione, Carla Fracci. Facciamo che io ero… un’altra volta andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, per riproporci uno dei momenti più divertenti della trasmissione della comica. In cui sarà presente proprio la vera Fracci, giunta sul palco danzando. In assenza della nota gemella della Kessler, l’etoile si lancia nel Dadaumpa, cantando in sottofondo dalle due artiste originali. L’applauso del pubblico non può mancare per questa performance inedita che ha visto la Fracci smettere i suoi soliti panni da ballerina classica. Per la finta Kessler invece c’è anche qualcos’altro da fare: un piccolo bufetto con il bastone a uno dei ballerini del corpo di ballo. Clicca qui per guardare il video dell’imitazione di Alice Kessler.

Alice Kessler, l’imitazione di Virginia Raffaele

Sono trascorsi tre anni da quando Virginia Raffaele ha rivestito i panni delle gemelle Kessler. O meglio solo di Alice Kessler, che per l’occasione ha portato con sè una valigia, in cui afferma di aver rinchiuso la sorella. Dopo il dovuto balletto sulle note di La notte è piccola per noi, la Raffaele viene confusa dal conduttore ospite, Fabio De Luigi, con Ellen Kessler. Alice invece ne approfitta per negare di essere la proprietaria del trolley che si è portata appresso e che ha finto di dimenticare. Per evitare che De Luigi guardi al suo interno, Alice si lancia in diverse parole in tedesco, per poi iniziare a cantare per qualche attimo ancora. “Mia sorella è partita, Honolulu”, dice poi lanciando la valigia in un angolo dello studio, “voleva fare un po’ di vacanza”.

