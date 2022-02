Alice Mangione, chi è la concorrente di Lol 2 Chi ride è fuori/ “Ad un certo punto ho avuto un mancamento”

Chi è Alice Mangione in “coppia” con il marito Gianmarco Pozzoli…

Alice Mangioni, insieme a suo marito Gianmarco Pozzoli, ha preso parte a Lol 2 Chi ride è fuori. Da questa sera, quindi, vedremo la coppia alle prese con il comedy show più divertente e irriverente degli ultimi anni. Alice Mangioni e la sua dolce metà Gianmarco Pozzoli si sono messi alla prova insieme ad altri concorrenti, dando vita ad una sfida ricca di gag esilaranti.

Insieme ad Alice e Gianmarco ritroviamo infatti attori e comici del calibro Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Tess Masazza e Max Angioni. Chi di loro cadrà per primo nella tentazione di una risata? Ricordiamo che il vincitore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà poi devoluto ad un’associazione benefica a sua scelta.

Alice Mangione racconta LOL 2: “Quando ho visto Corrado Guzzanti non credevo fosse vero”

A proposito della sua esperienza nel cast di Lol 2 Chi ride è fuori, Alice Mangioni ha condiviso coi fan le emozioni vissute nel rapportarsi ad alcuni big del mondo dello spettacolo. “Quando sono entrata nella stanza e ho visto Corrado Guzzanti non ci credevo, ho avuto un mancamento”, ha spiegato la moglie di Gianmarco Pozzoli – diventata famosa per il progetto intrapreso insieme a quest’ultimo, The Pozzolis family – in una intervista rilasciata alla vigilia di Lol – Chi ride è fuori 2. In questa nuova stagione, dunque, nuovi personaggi sono pronti a raccogliere l’eredità dei vecchi concorrenti. Chissà se Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli riusciranno ad imporsi tra i protagonisti di questa sfida a loro inedita.

