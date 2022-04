Alice Merton, chi è?/ A Battiti live con il suo nuovo singolo Same Time

Chi è Alice Merton?

La giovane cantate tedesca leva 1993 Alice Merton prenderà parte all’evento “il viaggio della musica” del 25 aprile. Fresca dell’uscita del suo ultimo singolo lo scorso marzo, la cantante è pronta ad allietare il pubblico con la sua stupenda voce e le sue intriganti ritmiche incalzanti. Il singolo uscito a marzo, che anticipa il disco di prossima uscita il 17 giugno, si intitola Same Team. La canzone è un po’ un manifesto che sintetizza, a sentire l’autrice, lo spirito del disco che lo contiene e che si chiamerà S.I.D.E.S. L’album si preannuncia un bel lavoro, complesso musicalmente e pregno a livello di liriche e testi.

Battiti live Msc 2022/ Scaletta e diretta 4a puntata: da Elodie ad Achille Lauro

L’album è stato totalmente scritto e prodotto da Alice Merton e Jens Schneider, Jules Kalmbacher e Tim Uhlenbrock, con il mixaggio di Matty Green, producer che ha già collaborato con alcuni grandi della musica pop come Dua Lipa, Royal Blood e Weezer. Se qualche anno fa ci fece ballare tutti con la sua hit No Roots, possiamo stare certi che non si tratterà dal farlo nuovamente con questo nuovo disco. Ad accompagnare l’uscita del disco a giugno, Alice Merton ha già annunciato alcune tappe del suo tour europeo autunnale, programmato dal 18 ottobre al 1 dicembre e durante il quale Fara felici anche noi fan italiani con un’attesissima data live al Fabrique di Milano il 25 ottobre.

Giusy Ferreri/ Il nuovo look scatena i fan. Battiti live MSC torna a farci ballare..

Alice Merton, il ritorno in tour

In un’intervista di qualche settimana fa rilasciata a Metro, Alice Merton non ha nascosto la sua immensa gioia nel poter tornare finalmente in tour in Italia dopo il lungo periodo trascorso senza poter viaggiare e suonare, ma soprattutto senza poter “cantare e ballare tutti assieme”. Per questo possiamo stare certi che anche il 25 aprile ci farà divertire e scatenare al ritmo della sua musica. Ma sempre dialogando con la rivista Metro, la cantante tedesca, non ha risparmiato riflessioni su quello che sta succedendo in est Europa, con la crisi della guerra in Ucraina, che affligge l’Europa.

Aka7even/ Da Martina Miliddi al flirt con Alice De Bortoli: più forte del gossip torna a Battiti Live MSC

“È terribile vedere cosa sta succedendo nel mondo in questo momento. Dobbiamo aiutare chi soffre in ogni modo possibile e capire che Putin deve essere fermato. Dobbiamo sostenere l’Ucraina”. Così si espone Alice Merton, senza trattenere le sue esplicite critiche alla guerra e l’auspicio ad una pace prossima. Stiamo pronti allora a farci trascinare dalla sua musica, dal suo nuovo singolo Same Team e dal suo nuovo album in uscita a giugno 2022.

Alice Merton: il video di Same Team













© RIPRODUZIONE RISERVATA