Alice Neri/ Avvocato di Gaaloul: “Non è scappato dall’Italia, forse era nel panico”

Mattino Cinque News è tornato ad occuparsi del caso di Alice Neri, la giovane madre che è stata trovata senza vita, carbonizzata, nel bagagliaio della sua auto in quel di Concordia. Al momento vi è in carcere il tunisimo Mohamed Gaaloul, ma fra gli indagati vi sono anche il marito della vittima, Nicholas, e il ragazzo con cui Alice Neri avrebbe passato l’ultima sera al bar prima di morire.

Il talk di Canale 5 condotto da Federica Panicucci ha avuto in collegamento l’avvocato proprio di Gaaloul che ha spiegato: “Non è fuggito e vi spiego perchè: è rimasto a Concordia quattro giorni dopo l’omicidio tanto che viene visto dai carabinieri a casa. Si allontana e poi incontra la moglie a Milano davanti alla polizia e non mi sembra il luogo migliore dove vedersi per un presunto fuggitivo, attraverso la frontiera con i propri documenti, viene anche controllato. Non torna volontariamente? Quello è un altro tema ma se mi si dice che è fuggito dall’Italia non è fuggito. Che lui sia andato in panico? Può essere, perchè inizialmente il suo nome… questo dipende molto da chi ti consiglia, se mi avesse chiamato…”.

ALICE NERI, LA MAMMA: “FORSE HA PAGATO LA SUA SOLARITA’…”

Mattino Cinque News ha avuto modo anche di parlare con la mamma di Alice Neri, una donna ovviamente distrutta, che ha dichiarato, con la voce rotta dall’emozione: “Io so solo che perchè è andata fuori una sera ora sono costretta a parlare con una fotografia”.

Quindi la madre ha raccontato la solarità della figlia: “Se ti incontrava per strada lei faceva così ‘Emanuelino come stai?’. Lei era sempre così, purtroppo forse per questo è rimasta fregata. Una ragazza ingenua? No era una ragazza solare, e molto affabile con le persone, se c’erano persone che avevano bisogno di aiuto lei le aiutava, era sempre disposta ad aiutare”. L’omicidio di Alice Neri resta ancora avvolta nel mistero, e a più di 5 mesi da quei tragici eventi non sembra esservi ancora giunta la svolta.

