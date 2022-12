Alice Neri, giallo vicino ad una svolta?/ “Inquirenti stanno stringendo il cerchio”

A Mattino Cinque si torna ad approfondire il giallo di Alice Neri, la giovane donna trovata cadavere nel baule della sua auto in provincia di Modena, lo scorso 18 novembre. Stando a quanto spiegato da Emanuele Canta, inviato del programma di Canale 5, il cerchio si starebbe stringendo: “Gli inquirenti mi hanno riferito che il cerchio si sta stringendo – le sue parole – e in particolare non tanto per le telecamere presenti in zona ma per i reperti che sono stati analizzati da cui si attende il riscontro di dna che potrebbe essere presente. Ricordiamo che qui avevamo trovato due maniglie che poi sono scomparse, un grandissimo punto interrogativo”.

Le maniglie che forse appartengono alla Ford di Alice Neri da chi sono state prese? “Pare non siano state prese dagli inquirenti – ha spiegato Emanuele Canta – è un giallo nel giallo, loro ci hanno detto questo, ciò che per loro era necessario era già stato portato via. Chissà se magari queste maniglie sono state portate via dal killer o da chi aveva paura che le proprie impronte potessero essere trovate”. Il professor Fortuni, medico legale, ha aggiunto in collegamento: “Potrebbero esserci tracce dna, la parte esterna della maniglia è ancora verniciata quindi non è stata aggredita dalla fiamma”.

ALICE NERI “MANIGLIE SPARITE? PROBABILE PASSO FALSO DEL KILLER”

Secondo la criminologa Margherita Carlini, a questo punto a portare via le maniglie potrebbe essere stato il presunto killer compiendo un clamoroso passo falso: “E’ probabile che quelle maniglie siano state prese dall’assassino, quest’azione potrebbe aver accelerato il passo delle indagini, è molto probabile”.

Un vero e proprio giallo nel giallo, ma in ogni caso, come da notizia data da Mattino Cinque, il cerchio si starebbe stringendo di conseguenza gli inquirenti sembrano vicini ad una svolta per quanto riguarda il giallo di Alice Neri e non è da escludere che nei prossimi giorni, se non già nelle prossime ore, si potrebbe registrare un nuovo indagato se non addirittura un fermo o un arresto. Mattino Cinque ha intervistato il vicino di casa di Marco, ragazzo con cui Alice Neri è uscita durante la sera in cui probabilmente ha perso la vita: “Un ragazzo molto tranquillo, casa e lavoro, mai visto giri strani. Indagato? Son caduto dal pero, mai più avrei pensato ad una cosa del genere. Non ho nessun dubbio che lui non c’entri niente, è andato a prendersi un aperitivo, magari Alice Neri aveva bisogno di confidarsi o aveva dei problemi”.

