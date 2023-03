Alice Neri/ I parenti di Gaaloul sicuri: “Non l’ha ucciso lui, emergerà la verità”

Il cognato di Mohamed Gaaloul, l’uomo attualmente in carcere con l’accusa di aver ucciso Alice Neri, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque News, alla luce della nuova udienza presso il tribunale di Modena: “Oggi parleranno i testimoni, ci sono un po’ di contraddizioni. Lui alle 6:30 andava a lavorare, dobbiamo sentire cosa dice Mohamed. Loro si conoscevano, sono amici, hanno fatto confusione con le date. Lui ha sempre fatto il meccanico, è per questo che era sporco di olia. L’ho incontrato ultimamente? Sabato, sono andato a vederlo, lui dice che è innocente, non ha ha fatto nulla, non è un assassino”. La moglie di Mohamed si è recata anch’essa in tribunale ma ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Mattino5 ha intervistato anche il cugino di Mohamed, che ha sposato la tesi del cognato: “Non c’entra niente, come ho già detto in passato, poi è tutto da vedere, lui non è scappato, lui va spesso all’estero, come ribadito nei giorni scorsi, adesso sta tutto nel tribunale. Che io sappia con Alice Neri non si conoscevano, poi non è che sono tutti i giorni con lui, ma da quello che mi risulta… Lui chiedeva passaggi senza problemi”. I famigliari di Mohamed Gaaloul credono quindi nell’innocenza dello stesso tunisino e la sensazione è che l’indagine sia solamente all’inizio.

ALICE NERI, I MISTERI ANCORA IRRISOLTI

La moglie del cosiddetto terzo uomo, il collega di lavoro di Alice Neri che ha scritto diverse lettere dolci alla vittima, ha invece spiegato: “Mio marito non era ossessionato da lei”, come riportato dai colleghi di Quarto Grado durante un’intervista mandata in onda durante la puntata di venerdì scorso.

Emanuele Canta, in collegamento dal tribunale, ha aggiunto: “Vi aggiorno sulla situazione che sta accadendo qui al tribunale di Modena, è in corso da più di un’ora l’incidente probatorio, c’è presente anche Nicholas, il marito di Alice Neri e tutte le parti interessate. E’ fondamentale l’incidente probatorio per cristallizzare questo momento”. Sono ancora molti i misteri che ruotano attorno alla figura di Alice Neri: la speranza è di scoprire la verità nelle prossime settimane.

