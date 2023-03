Alice Neri/ Il collega e le lettere d’amore: “Non dovevamo vederci quella sera…”

Il programma di Canale 5, Mattino5, è tornato sul caso di Alice Neri, la donna uccisa a Concordia, trovata carbonizzata nel baule della sua auto. Negli ultimi giorni il focus si è spostato su alcune lettere d’amore che sarebbero state trovate nell’armadietto della vittima, sul posto del lavoro, e che sarebbero state scritte da un collega che si era infatuato di lei.

L’avvocato della famiglia di Alice Neri, Cosimo Zaccaria, è stato intervistato in collegamento dal programma del quinto canale, spiegando: “La posizione è molto semplice, la famiglia si aspetta giustizia e chiarezza, mi pare alla luce di una serie di accertamenti della procura che si sta creando un po’ di cortina fumogena rispetto all’asse centrale. Mohamed Gaaloul? Esatto. Non posso spingermi molto ma la vicenda di questo soggetto innamorato di Alice è stata già vagliata. Io vorrei sottolineare il silenzio assordante del signor Gaaloul che continua a non sottoporsi ad interrogatorio e a proclamre la sua innocenza come sta facendo indirettamente”. Poi l’avvocato ha aggiunto, sempre sul collega delle lettere: “Quell’uomo è stato sentito dagli inquirenti”.

ALICE NERI, EMANUELE CANTA: “ERA UNA PERSONA SICURAMENTE PRESA…”

Mattino5 è riuscito ad intercettare il famoso lavoratore infatuato di Alice Neri, che ha spiegato, con voce e volto oscurati: “Non so niente, era preoccupata nell’ultimo periodo? Per me no, l’ho vista tranquilla. Non avevamo un appuntamento quella sera, non è stata ripresa la mia auto in quella zona quella. Io spero solo che la polizia faccia il più presto possibile, non mi dovevo vedere con lei quella sera”.

Elisabetta Cametti, in studio, ha commentato: “Io tengo ad escludere che questa persona sia coinvolta, ma aiuta a capire la vita che aveva Alice Neri. Era un uomo molto preso da lei ed era un uomo con cui Alice aveva confidenza. Non sappiamo bene che relazione avessero, forse più di un’amicizia?”. Emanuele Canta, inviato di Mattino5 ha aggiunto: “Era una persona sicuramente presa, lui sa che quel giorno Alice doveva uscire e fa un passaggio con l’auto davanti al bar per accertarsi che fosse lì, ovviamente non fa di lui una persona sotto accusa”.

