Alice Neri/ Il collega “invaghito”: “Tra noi solo amicizia, sono pulito e tranquillo”

La morte di Alice Neri, la madre 32enne trovata morta nel bagagliaio della sua auto carbonizzata in un’area di campagna del Modenese, è tornata al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo 2023. In particolare, ci si è concentrati sul collega che pare che si fosse invaghito della donna, come emerso da alcune lettere e post Facebook che lui avrebbe scritto per lei.

L’uomo, intervistato dall’inviato Alessandro Politi, ha asserito: “C’era un buon rapporto di amicizia tra di noi, ma nulla più. So che quel giorno non doveva essere là in quel bar. Sapevo che aveva un appuntamento da un’altra parte con un’altra persona. Doveva vedersi con un ex collega di lavoro. Io e lei in passato ci siamo visti per qualche caffè e per qualche spritz, ma sicuramente fra me e Alice Neri non c’era nulla, oltre il rapporto di lavoro. Sono pulito e tranquillo con me stesso”.

ALICE NERI, LA MOGLIE DEL COLLEGA “INVAGHITO”: “QUELLA SERA MIO MARITO ERA CON ME”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il collega di Alice Neri ha asserito di fronte alle telecamere quanto segue: “Mi dispiace per quello che ha passato lei, è una cosa molto brutta. L’ho vista per l’ultima volta il giovedì all’uscita da lavoro. Stava bene, però alcuni mi hanno detto che era agitata e stranita”. L’uomo ha raccontato anche di alcune molestie che la 32enne aveva ricevuto sul lavoro, in particolare “una palpata” e “un bacio sul collo” da due uomini diversi.

La moglie del collega di Alice Neri ha “scagionato” il marito: “Non c’è stato niente tra di loro e lui quella sera era con me. Quel giovedì mio marito è venuto a casa, è andato a prendere mio figlio, ha fatto la spesa, poi abbiamo fatto commissioni. Siamo rincasati, abbiamo cenato e ci siamo messi a letto. Noi di tutta questa storia non sapevamo nulla”.











