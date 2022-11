Alice Neri/ Il fratello Matteo “Forse ha rifiutato il suo aguzzino ed è stata uccisa”

Il programma di Canale 5, Mattino Cinque, è tornato ad occuparsi del caso di Alice Neri, la donna trovata senza vita nel baule di un’auto, completamente carbonizzata. Il talk condotto da Federica Panicucci ha avuto in collegamento Matteo, il fratello di Alice Neri, che ha esordito così: “Non siamo stati noi a segnalare questa terza persona (in riferimento alle notizie dell’ultima circa una terza persona segnalata ndr), non conosciamo i colleghi di mia sorella, è impossibile quindi che sia venuta da noi. Noi abbiamo appreso questa notizia dalla stampa, ci interessa, anche se sono completamente all’oscuro. Sono convinto che chi se ne sta occupando sa se esiste o meno questa terza persona, io non ho alcun tipo di notizia”.

Santina Renda, foto dell'age progression/ La mamma “Spero in un bel regalo di Natale”

Poi il fratello di Alice Neri ha aggiunto: “Che idea mi sono fatto? L’ennesima vicenda in cui una donna dice no e succede quello che succede. Ci tengo sempre a specificare che non formulo accuse, non sono nessuno per farlo, e per quanto riguarda la persona che ha visto in vita per l’ultima volta mia sorella, l’unica colpa da dargli è che stava bevendo qualcosa con mia sorella. A dire chi è stato ci penseranno le autorità competenti”.

Pregliasco: “Natale? Sarà onda covid non ondata”/ “Occhio al mix con l'influenza”

ALICE NERI, IL FRATELLO: “HO SENTITO IL MARITO LA MATTINA DELLA SCOMPARSA”

“La mattina della scomparsa il marito di Alice Neri – ha proseguito Matteo – mi ha chiamato dicendo che non era rincasata, stava andando in quel momento dalle forze dell’ordine per la segnalazione. Era già andato in azienda per controllare se fosse già al lavoro, gli avevano confermato che non era andata a lavorare senza aver avvertito e da lì da parte mia sono scattate le ricerche. Mi sono preoccupato subito – ha proseguito – già il fatto che mi dice che non si è presentata a lavorare senza avvertire… lei non si sarebbe mai permessa. Già il fatto di non rincasare di notte era comunque un campanello d’allarme”.

Santina Renda, avv Ferrandino: “Pronta l'age progression”/ “Oggi la diffondiamo”

E ancora: “L’ultima posizione indicata dal telefono di Alice Neri erano le 3:40 di notte. Le forze dell’ordine ci stanno lavorando, molto probabilmente chi ha commesso il brutale gesto potrebbe essere andato nel panico, poi avrebbe realizzato dopo di doversi liberare delle prove”. Nelle ultime ore sarebbe emerso un collega di lavoro di Alice Neri che avrebbe manifestato un certo disagio fisico e sarebbe apparso un po’ nervoso, e su di lui si starebbe concentrando la massima attenzione: che il cerchio si stia chiudendo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA