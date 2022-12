Alice Neri, il fratello Matteo: “Ipotesi suicidio è follia!”/ “Lei non aveva nemici…”

Matteo, fratello di Alice Neri, la donna di 32 anni rinvenuta carbonizzata nel bagagliaio della propria automobile nel Modenese, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Ore 14”, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre 2022. In primis, l’uomo ha riferito le sue ipotesi circa il telefonino della sorella: “Innanzitutto, alcuni modelli di telefono non richiedono l’inserimento della password per poter sbloccare le funzioni… Basta tirare giù la tendina per disabilitare la geolocalizzazione! In alternativa, Alice potrebbe essere stata obbligata, sotto eventuale minaccia, a sbloccare il dispositivo, ma queste sono solo mie teorie”.

Secondo il fratello, Alice Neri “non sarebbe mai venuta in questo posto da sola! Nessuna donna e nessun uomo con un minimo di istinto di sopravvivenza o prudenza si sarebbe inoltrata/o in una zona come questa, isolata e buia. Non c’è un lampione per chilometri e, per arrivare qua, almeno un chilometro di strade di campagna va fatto, dunque è anche difficile da trovare. Questa zona farebbe paura anche alle coppiette in cerca di intimità… Io stesso avrei paura a venire in un posto del genere!”.

ALICE NERI, PARLA IL FRATELLO MATTEO: “NON AVEVA NEMICI”

Circa l’ipotesi suicidio formulata nei giorni scorsi e legata ad Alice Neri, il fratello Matteo a “Ore 14” ha chiarito: “Mia sorella stava seguendo un percorso dallo psicoterapeuta, perché ad oggi, con la bimba che è cresciuta un po’, stava lentamente riequilibrando la sua vita. Arrivare a parlare di una cosa del genere mi sembra quasi follia. Chi ha potuto pensare un qualcosa di simile deve avere la stessa fantasia di chi ha bruciato la macchina di mia sorella!”.

E, ancora: “Innanzitutto, Alice al bar è arrivata intorno alle 19.40, perché alle 18.30 era a casa. In secondo luogo, l’avvistamento della sua automobile in questa zona è un’indiscrezione. Non ci sono targhe che lo provino e, peraltro, lei per nostra sfortuna non girava con un’auto di lusso, bensì con una vettura comune, una Ford Fiesta blu. Nemici? Se mia sorella avesse avuto problemi del genere, posso dire con certezza che l’avrei saputo. Percepisco paura e rabbia attorno a me, che sono un brutto binomio esistente in questi paesini di periferia che confinano l’uno con l’altro. Cerco di consigliare alle persone di trattenere un minimo questi sentimenti, sebbene sia difficile”.

