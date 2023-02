Alice Neri/ La mamma contro l’amico Marco: “Perchè se ne è andato quella sera?”

Mattino 5 torna a trattare il caso di Alice Neri, la giovane donna trovata senza vita a fine novembre in quel di Concordia. Il programma ha intervistato la mamma della vittima, che si è soffermata sulla figura di Marco, il ragazzo con cui Alice Neri è uscita la sera prima di trovare la morte, e persona assolutamente non indagata: “Chi è Marco? – si domanda la madre di Alice Neri – mia figlia è stata giudicata, rovesciata come un calzino, sapete tutto, dove andava…. ma Marco chi é? – si domanda di nuovo la donna – è scomparso dopo ma prima, nonostante abbia visto che c’era qualcuno che fissava mia figlia che c’era qualcuno che si avvicinava alla macchina di mia figlia, si è preso il lusso di andarsene: ma scusa fai qualcosa, suona il clacson, torna indietro, chiama la polizia. Invece lui è andato via perchè aveva sonno e gliel’ha consegnata su un piatto d’argento”.

La madre di Alice Neri aggiunge: “Qui passiamo il limite della docenza. Se fosse successa a me una cosa del genere io non saprei neanche cosa sia la facoltà di non rispondere, io faccio tutto per aiutarti per capire chi è stato a far questo ad una donna. Mi lascia tutto molto perplesso”. Ovviamente parole da cui noi prendiamo le distanze.

ALICE NERI, PARLA IL FRATELLO MATTEO: “NON ERA SPAVENTATA”

Mattino 5 ha intervistato anche Matteo, il fratello di Alice Neri, che ha spiegato: “Ho avuto delle conversazioni confidenziali con Nicholas, il marito di Alice, e riguardavano piccoli problemi che ci sono in tutte le coppie, nulla di più. Rimango nella posizione in cui sono rimasto: stava riequilibrando una situazione dopo il percorso dallo psicoterapeuta. Non era una persona spaventata di qualcosa, nemmeno la sera in cui è uscita. C’è anche la testimonianza dell’amica Silvia che ha detto che ha scherzato al telefono con lei quella sera. Alice non era una persona che stava zitta se non pensava di poter gestire la situazione”.

