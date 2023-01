Alice Neri/ La mamma contro le malelingue. “Orgogliosa di lei, era ligia al dovere”

Il programma di Canale 5, Mattino Cinque, è tornato a trattare il caso di Alice Neri, la giovane donna trovata senza vita nelle scorse settimane a Concordia, in provincia di Modena, nel bagagliaio della sua auto. Per il presunto omicidio è stato arrestato in Francia e poi estradato un tunisino 29enne residente nella zona, ma sono ancora diversi i punti da chiarire su questa vicenda. Bisognerà infatti prima di tutto capire quale fosse il rapporto fra Alice Neri e il suo presunto omicida, che stando ad alcune indiscrezioni circolanti negli ultimi giorni, sarebbe di conoscenza.

A Mattino Cinque un testimone che è rimasto anonimo ha parlato addirittura di un bacio fra la stessa vittima e il tunisino, e un rapporto intimo vi sarebbe stato anche con Marco, il ragazzo con cui Alice Neri è uscita l’ultima famosa sera per un aperitivo, prima di non tornare più a casa e trovare la morte. Tutte questioni che verranno chiarite dai due diretti interessanti molto probabilmente, ma nel frattempo la famiglia della vittima sta difendendo la ragazza, definendola una persona ligia al dovere e ‘pulita’.

ALICE NERI, LA MAMMA: “COME STO? E’ DURA…”

Lo ha fatto anche oggi la madre, la signora Patrizia Montorsi, che intervistata dal programma di Canale 5 ha confessato: “Come sto? E’ dura, ho condiviso veramente tanto, è stato tutto meraviglio da quando è nata, sono sempre stata orgogliosa di mia figlia. Lei era ligia al dovere, non le ho mai detto da quando ha cominciato ad andare a scuola di fare i compiti, li ha sempre fatti tutti, dal primo all’ultimo. Il suo compito era e lo faceva, brava anche quando andava a lavorare, ma io lo dico perchè l’ho avuta a lavorare con me, e non lo dico solo perchè e mia figlia”.

Poi la mamma di Alice Neri ha aggiunto e concluso: “Io dei miei figli sono orgogliosa e di Alice che dicano quello che vogliono, tutte queste malelingue, io dei miei figli sono pienamente orgogliosa e ne vado fiera e a testa alta”.











