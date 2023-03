Alice Neri/ L’intercettazione del collega sull’ultima serata trascorsa insieme

Il giallo di Alice Neri è ancora senza soluzione. Non è chiaro chi o cosa abbia provocato la morte della 32enne di Rami di Ravarino trovata senza vita e carbonizzata all’interno della sua auto data alle fiamme a Fossa di Concordia (Modena) il 18 novembre scorso. In carcere, nella posizione di principale sospettato del delitto, c’è il 29enne tunisino Mohamed Gaaloul, da sempre dichiaratosi innocente. Il suo legale, Roberto Ghini, sostiene che non tutte le piste e non tutte le immagini di videosorveglianza della zona siano state vagliate e punta proprio sull’acquisizione di elementi che, a suo dire, potrebbero provare l’estraneità del suo assistito alla tragica vicenda.

Nel registro degli indagati, come atto dovuto, anche il marito di Alice Neri, Nicholas Negrini, e il collega della donna, Marco Cuccui, che con la 32enne avrebbe trascorso l’ultima serata prima del suo decesso. Per circa 7 ore, Alice Neri e il collega sarebbero rimasti in un locale per consumare un lungo aperitivo prima che si salutassero e che le loro strade si dividessero. L’uomo avrebbe lasciato Alice Neri fuori dal bar, ferma in macchina, e si sarebbe diretto a casa a bordo del suo veicolo. La trasmissione Ore 14 ieri ha trasmesso in esclusiva il contenuto di una intercettazione telefonica tra lui e un amico, conversazione in cui viene ricostruita, secondo la versione di Cuccui, la conclusione di quella serata. L’ultima della vita di Alice Neri.

Il collega di Alice Neri che avrebbe trascorso con lei l’ultima serata, prima del ritrovamento del corpo della 32enne in una zona di campagna a Fossa di Concordia, al telefono con un amico avrebbe ricostruito la fase conclusiva del lungo aperitivo consumato con la donna in un locale per circa 7 ore. Indagato come atto dovuto, l’uomo avrebbe lasciato da sola Alice Neri fuori dal bar a fine serata e, nonostante avesse notato che la 32enne non si allontanava subito dal posto, intrattenendosi nella sua macchina per un motivo imprecisato, avrebbe deciso di andar via.

Così avrebbe raccontato ad un amico l’accaduto, nel contesto di una conversazione intercettata di cui la trasmissione Ore 14 ha diffuso uno stralcio poche ore fa: “Da lì sono andato via verso le 3:30, poi sono andato a casa. Poi quello che è successo dopo non lo so quello, cosa ha fatto lei. Comunque lei non è partita subito. Però la stessa scena l’abbiamo fatta il 10 (novembre, ndr) capito? Solo che era mezzanotte e mezza. Anch’io, quando sono salito in macchina, non partiva, non partiva… e dopo sono partito, perché, cioé…“. Il 17 novembre, prima di incontrare l’uomo con cui avrebbe passato la serata, Alice Neri avrebbe incontrato un altro collega in un altro locale. Poi sarebbe tornata a casa prima di uscire nuovamente, destinazione l’aperitivo e l’inizio di un mistero ancora senza soluzione.











