Alice Neri/ Marito Nicholas: “Arresto Mohamed Gaaloul? Non sono ancora sollevato”

Il caso di Alice Neri, la madre di 32 anni trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della propria vettura nel Modenese, è stato approfondito durante la trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022. Nelle scorse ore è stato tratto in arresto il sospettato dell’omicidio della donna, il 29enne tunisino Mohamed Gaaloul, ma attualmente non si conoscono ulteriori dettagli circa la sua posizione.

Milano, morto il medico colpito con un machete/ Era stato aggredito al San Donato

Intanto, l’inviato del programma, Alessandro Politi, ha intervistato Nicholas, il marito di Alice Neri, commentando quest’ultimo sviluppo: “Sono un po’ in tensione, sono ore importanti – ha dichiarato l’uomo –. Questa è una buona notizia, ma altro non posso dire, fino a quando non avremo dati ulteriori sotto mano. Mi sentirò sollevato solo quando il caso sarà chiuso. Questo mese è stato un caos, ho messo in pausa la realtà. È difficile girare pagina”.

ALICE NERI, ARRESTATO SOSPETTATO IN FRANCIA/ Gaaloul era al confine con la Svizzera

ALICE NERI, A “STORIE ITALIANE” PARLA IL MARITO NICHOLAS: “NOSTRA FIGLIA NON SA LE ESATTE DINAMICHE DELL’ACCADUTO”

Il marito di Alice Neri, ai microfoni di “Storie Italiane”, ha aggiunto: “Nostra figlia non sa le esatte dinamiche di quello che è successo. Sa solo che la mamma non c’è più e ha anche lei i suoi momenti di difficoltà. Io cerco di starle vicino il più possibile. Intanto, io ho ricominciato a lavorare da un paio di giorni, in quanto devo provare a tornare un passo alla volta a una vita normale. Non mi sono ancora spiegato quello che è successo, in quanto mi mancano gli elementi per poterlo fare. Ci sono voci, sentiti dire, che tuttavia non mi danno certezze”.

Chico Forti che fine ha fatto?/ 2 anni fa l'annuncio di Di Maio sul rientro in Italia

Da ultimo, un ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno indagato e stanno indagando sul caso Alice Neri, che “hanno voluto avvisarmi personalmente di questa cattura. Grazie agli inquirenti per il lavoro celere e per il lato umano che hanno mostrato nei miei confronti. Essere indagato non mi ha mai toccato particolarmente, perché io sapevo la verità. Pensavo solo a cosa potesse essere avvenuto quella sera”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA