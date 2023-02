Alice Neri/ Mistero delle lettere d’amore del collega: “Un uomo ossessionato da lei”

A Mattino 5 il caso dell’omicidio di Alice Neri, la donna di Concordia trovata senza vita nel baule della sua auto, morta carbonizzata. Margherita Carlini, nota criminologa, era ospite in studio ed ha commentato i reperti trovati sulla scena del crimine al vaglio degli inquirenti, ufficialmente mostrati dal programma di Canale 5: “Gli elementi rinvenuti all’interno dell’automobile riguardano Alice e potranno darci informazioni, in primis la scheda del telefono che ci darà il quadro relazionale, così come i farmaci, per capire se erano compatibili con il risultato del tossicologico. Per quanto riguarda il resto sappiamo che è una zona dove le persone si incontravano, importanti bottiglie e tanica che bisognerà analizzare per capire se vi è compatibilità con l’accelerante utilizzato per l’incendio”.

ALICE NERI, E IL MISTERO DELLE LETTERE D’AMORE TROVATE NELL’ARMADIETTO: ECCO COSA C’ERA SCRITTO

Negli ultimi giorni sono state rinvenute anche delle lettere d’amore nell’armadietto di Alice Neri che sarebbero state scritte da un collega di lavoro: “Ma chi è? Avrebbe potuto farle del male e che ruolo ha avuto?”, questo quanto si domanda Mattino5 tenendo anche conto del contenuto delle missive, a cominciare da un “Ti voglio bene” scritto con il pennello rosso che in ogni caso testimonia un legame affettivo.

Ma anche: “Guardandoti dimentico anche come mi chiamo, sei una persona da mille pregi, mi dai sensazioni che non provo da tempo. Cerco ogni scusa per stare li da te. Mi manchi così tanto quando non ti vedo, ti voglio un mondo di bene e non può cambiare questo mix di emozioni che mi trasmetti”. Margherita Carlini ha spiegato: “Un uomo che era ossessionato da Alice, c’era un’attenzione molto importante, al punto da vedere quando era online sul telefono. Sembra un’attenzione molto importante. Non dico aggressivo, ma ossessionato in quanto molto preso dal punto di vista emotivo. Non sappiamo perchè Alice ha tenuto queste lettere, forse la gratificava o forse perchè già in passato era stata attenzionato e le teneva come prove?”. Continuano quindi i misteri avvolti attorno ad Alice Neri.

