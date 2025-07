E' stato condannato a 30 anni di galera Mohamed Gaaloul: per il giudice è stato lui ad aver ucciso Alice Neri, ecco cosa è emerso

Alice Neri è stata ammazzata da Mohamed Gaaloul, condannato a 30 anni di galera. Questo il verdetto emesso stamane dal tribunale, processo in primo grado, in merito all’omicidio della giovane madre, deceduta a 32 anni la sera del 18 novembre del 2022. Si chiude così la prima pagina di uno dei casi di cronaca nera che aveva tenuto incollati i telespettatori allo schermo a cavallo fra il 2022 e il 2023, tenendo conto che Alice Neri era stata uccisa e poi il suo corpo dato alle fiamme. Per settimane gli inquirenti avevano portato avanti le indagini in silenzio fino a che non avevano appunto arrestato all’estero Gaaloul, ritenendolo responsabile dell’omicidio: di fatti era lui l’ultimo ad aver avuto contatti con la vittima dopo che la stessa Alice Neri gli aveva dato un passaggio.

Il marito della vittima aveva sorpreso nelle scorse settimane chiedendo di non condannare Gaaloul in quanto non vi fossero prove certe circa la sua responsabilità, ricordando il caso Garlasco, ma evidentemente il tribunale l’ha pensata diversamente, sentenziando la pena massima dopo l’ergastolo per omicidio. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, una volta che è stata pronunciata la sentenza, molte persone presenti in aula hanno esultato gridando “giustizia”, mentre l’imputato dal suo canto si è sempre dichiarato innocente, ribadendolo anche in queste ore “Dormirò sereno”.

ALICE NERI, L’AVVOCATO DI GAALOUL: “NON SODDISFATTI”

Dopo la sentenza i famigliari di Alice Neri si sono stretti un sentito abbraccio mentre l’avvocato del condannato, Roberto Ghini, ha già fatto sapere che ricorrerà in Appello, non accettando quindi la condanna del tribunale, ritenendola ingiusta. “Non sono soddisfatto del risultato ottenuto”, ha spiegato il legale a caldo, “Non ci sono le prove per arrivare ad una tale sentenza”, spiegando di confidare nel secondo grado.

Nel condannare Gaaloul è stato anche sentenziato un risarcimento da un milione di euro alla figlia di Alice Neri, più altri 600mila alla mamma e 200mila al fratello. Per la famiglia è stata fatta giustizia quindi, mentre per il momento non sono arrivate le parole di Nicholas Negrini, il marito di Alice Neri, che come detto sopra si era opposto alla condanna del magrebino, ritenendo le prove non sufficienti: “Voglio il colpevole non un colpevole”.

