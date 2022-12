Alice Neri, parla il fratello Matteo/ “Non aveva stalker, ma aveva subito molestie”

Alice Neri aveva uno stalker? Il fratello della donna trovata carbonizzata nel Modenese nel baule della sua auto smentisce le ultime notizie, facendo delle precisazioni. Dalla madre ha, infatti, appreso che la sorella era stata vittima di un episodio che potrebbe far pensare ad una persona invaghita di Alice, ma non sarebbe comunque sufficiente a ipotizzare lo stalking. “Io sono sconcertato dalla distorsione dei fatti e dall’uso improprio dei termini usati”, la premessa del fratello Matteo a Pomeriggio 5. “Si tratta di un gesto che non va fatto. Un collega avrebbe una volta allungato la mano sui glutei di mia sorella, ma si parla di un gesto fatto una volta, circa 5-6 mesi fa”.

Alice Neri aveva denunciato la vicenda al caporeparto: “L’azienda ha preso immediatamente provvedimenti disciplinari nei confronti della persona in questione. Da lì allo stalking c’è un oceano”. Matteo Neri non si sbilancia riguardo il fatto che il collega potesse essere interessato o meno alla sorella. “Denuncia per stalking? Ma quale denuncia per stalking! Se ci fosse, sarebbe nel registro degli indagati con le altre due persone. O si pensa che le forze dell’ordine siano incompetenti o c’è un uso improprio della terminologia”.

“ALICE NERI AVEVA SUBITO MOLESTIE SUL LAVORO”

“È successo solo quella volta”, ha confermato il fratello di Alice Neri. Ma a Pomeriggio 5 ha rivelato anche che la sorella sia stata vittima di molestie in precedenza: “Mia sorella non aveva paura di denunciare questo tipo di comportamenti. Purtroppo, la stessa cosa è successa nell’azienda in cui lavoravamo insieme. Oltre ad aver inveito, segnalò la cosa”, ha spiegato Matteo. L’uomo non riesce a spiegarsi cosa sia successo, ma non crede ad un ultimo appuntamento chiarificatore. Peraltro, la geolocalizzazione scompare tra il bar e il semaforo. “Non era tecnologica, non ha fatto quell’azione sul telefono”. Dunque, qualcuno ha agito. Ed è compito degli inquirenti riuscire a capire chi è stato, perché potrebbe essere fondamentale per scoprire la verità su Alice Neri e chi è l’autore di questo terribile omicidio.

