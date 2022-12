Alice Neri, sparite le maniglie Ford sul luogo del rogo/ “Killer le ha portate via?”

Colpo di scena per quanto riguarda l’indagine di Alice Neri, la donna uccisa e trovata senza vita carbonizzata nel baule della sua auto. Dopo la scoperta di Mattino Cinque di due maniglie della stessa automobile, le stesse sono misteriosamente sparite nella notte: “Le maniglie sono scomparse – ha raccontato in diretta tv su Canale 5 l’inviato Emanuele Canta – non lo sappiamo, potrebbero essere state prese magari dagli investigatori che hanno ritenuto di repertarle oppure, nulla si può escludere, potrebbero essere state prese e portate via, nella notte, al buio più completo, da chi potrebbe essere interessato che non venga refertate”.

E ancora: “E’ una notizia che può rappresentare una svolta, ci ha colpito subito. Quando siamo arrivati sul posto ho cercato di vedere che tutto fosse uguale… quelle maniglie erano in ottime condizioni. Adesso non ci sono più. La procura aveva ritenuto che tutto quello ritenuto importante era già stato portato via, la procura ci aveva detto che nulla era più utile. Non avendo più avuta alcuna segnalazione, potrebbe essere stata portata via da chi ha un interesse affinchè non venga repertata”.

ALICE NERI, SPARITE LE MANIGLIE: “FORSE UN TRABOCCHETTO DEGLI INVESTIGATORI?”

Federica Panicucci ha quindi commentato la sparizione delle maniglie dell’auto che probabilmente appartengono all’auto di Alice Neri, una Ford Fiesta di colore blu: “Quindi da chi ha toccato le maniglie, da chi potrebbe aver lasciato tracce le maniglie, ed evidente molto preoccupato da questo. Forse un trabocchetto degli investigatori? Magari sono state messe delle telecamere?”.

Margherita Carlini, criminologa, ha commentato in studio: “Dovremmo aspettare nelle prossime ore che visionino le telecamere”. Federica Panicucci ha ripreso le parole: “Possibile che l’assassino si sia accorto da noi di queste maniglie, e abbia quindi deciso di recarsi sul luogo per portarle via”. Emanuele Canta ha aggiunto, ribadendo: “Potrebbe essere una strategia degli inquirenti, dire di lasciare tutto lì che non interessavano le maniglie, facendo in modo che chi fosse interessato facesse questo passo falso”. Il mistero su Alice Neri si infittisce…

