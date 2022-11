Alice Neri trovata carbonizzata/ La madre: “me l’hanno ammazzata. Lei era felice”

Alice Neri è stata ritrovata carbonizzata nel bagagliaio di un’automobile. Al momento gli inquirenti stanno setacciando tutte le piste per tentare di capire che cosa sia accaduto, compresa l’ipotesi del suicidio. Una pista che però la madre di Alice Neri ha escluso con forza. Raggiunta da Storie Italiane, Patrizia Montorsi ha infatti dichiarato con voce spezzata che “mia figlia me l’hanno ammazzata, glielo dico e glielo confermo, prima di dire che fosse un suicidio”.

La madre di Alice Neri conferma che “non c’erano problemi con il marito, non c’erano problemi sul lavoro, anzi, sul lavoro si stava realizzando e quindi era felice e non aveva niente, nulla”, e descrive la figlia come “molto credente”, “una donna equilibrata con la sua famiglia” che “non aveva niente per cui poter fare una cosa del genere”. Alice Neri è stata vista l’ultima volta con un amico e collega, con qui avrebbe trascorso circa sei ore in un bar bevendo spritz, e la madre Patrizia Montorsi sottolinea che “era in un bar centrale sulla via principale quindi non era nascosta da nessuna parte, non si stava nascondendo da nessuno, neanche dal marito”. E la ricorda con queste parole: “non è mai stata una drogata, non ha avuto giri strani, è sempre stata una mamma casa e famiglia anche quando stava con me. Mia figlia è una mamma, una moglie e una lavoratrice, questa è la sua vita”.

Alice Neri ritrovata carbonizzata, la madre: “perderla così è atroce”

La madre di Alice Neri, la donna ritrovata carbonizzata nel bagagliaio di un’auto, a Storie Italiane ha confessato con voce rotta dal dolore che “perdere una figlia è difficile, ma perderla in questo modo è atroce, è terribile”. E respinge con forza l’ipotesi di un suicidio. È la stessa madre a scagionare il marito di Alice Neri, attualmente uno dei due indagati, descrivendo la coppia come una famiglia unita e innamorata. Anche il vicino di casa, raggiunto da Storie Italiane nella puntata andata in onda il 22 novembre 2022, afferma che “ho pensato che secondo me era impossibile che lui fosse indagato, perché lo ritengo una persona molto tranquilla, molto delicata, che si fa gli affari suoi”.

L’inviato di Storie Italiane ha anche raggiunto un testimone anonimo che ha affermato come “alle sette il fuoco era acceso, ne sono sicuro”, sostenendo quindi di aver visto la macchina in cui Alice Neri era rinchiusa bruciare alle prime luci del mattino. Un fatto che, se fosse confermato, ridurrebbe la finestra temporale del presunto omicidio, dato che la donna è stata vista l’ultima volta alle 2.30 del mattino, ripresa dalle telecamere del bar in cui stava bevendo con l’amico. Il testimone, però, ha espresso anche molta paura e all’ultimo ha ritrattato: “io sono vecchio, io non so niente…” ha detto prima di allontanarsi dalla telecamera e dall’inviato.











