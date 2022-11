Alice Neri/ Un testimone: “L’auto non c’era attorno a mezzogiorno di venerdì”

Proseguono le indagini inerenti l’omicidio di Alice Neri, la donna trovata senza vita, carbonizzata, nel bagagliaio della sua auto in provincia di Modena. La vettura è stata rinvenuta in un bosco nei pressi di una roulotte che viene utilizzata come deposito legname. Mattino Cinque ha intervistato proprio il proprietario del mezzo, che ha spiegato di non aver visto nessuna auto venerdì mattina, il giorno in cui il corpo senza vita di Alice Neri è stato ritrovato: “Sono passato attorno a mezzogiorno/le 13, ma non ho visto nulla. Zona dove si appartano coppiette? Si, è possibile”.

Saman Abbas, cadavere dissotterrato/ Procuratore: "Corpo integro, adesso il Dna"

Emanuele Canta, inviata di Mattino Cinque, ha aggiunto: “E’ molta importante questa testimonianza, si mettono punti fermi sugli orari, quest’uomo dice che erano mezzogiorno, le 13 e buttando l’occhio da questa parte non ha visto nulla. Quando passa da questa strada da un’occhiata e vede che da queste parti non c’è nulla, avrebbe dovuto notare fumo o qualcosa. Sino alle 13 l’auto di Alice non è qui e sicuramente non è in fiamma ne bruciata, d’altronde quando è stata trovata venerdì ci viene detto che l’auto è stata data alle fiamma non più di tre o quattro ore prima. Quindi dalle 4 del mattino alle 5 del pomeriggio cosa è successo ad Alice, dove è rimasto il suo corpo?”.

Alice Neri/ Fratello “Qualcuno ha disattivato la geolocalizzazione del suo telefono"

ALICE NERI, PROFESSOR FORTUNI: “DUBITO SI RIESCA A RISALIRE ALLA CAUSA DI MORTE”

Domande lecite che al momento non trovano risposta, e non sarà nemmeno facile scoprire come sia morta Alice Neri. Il professor Fortuni, medico legale, in collegamento ha spiegato: “Da un corpo carbonizzato rimasto per tre ore sotto le fiamme temo non si risali alle cause di morte, forse si riesce a tirare fuori un po’ di dna, ma sono poco fiducioso, a meno che non vi siano legacci metallici ma altrimenti non si scopre nulla”.

Infine la criminologa Margherita Carlini ha spiegato: “Tutto fa pensare che Alice Neri sia stata uccisa in un momento e poi la macchina portata dopo in quel luogo e data alle fiamme. Sarebbe interessante scoprire se fra le persone che frequentava Alice vi fosse qualcuno che vive in quelle zone. Lei fa questo sopralluogo in questa zona prima dell’aperitivo…”.

“Frana Casamicciola? Sono stufo”/ Sfogo Francesco Vecchi in diretta “Cambiate canale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA