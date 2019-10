Alice Pagani/ “Le adolescenti si identificano in me” (Baby 2)

Alice Pagani ha soli 21 anni, ma ha già una straordinaria carriera alle spalle. Bellissima, con un milione di followers e un grande talento recitativo, è pronta a conquistare il mondo del cinema. I suoi occhi chiari uniti a dei capelli scuri e ad un viso semplice ma estremamente espressivo, rendono Alice una ragazza bellissima, capace di ipnotizzare chiunque la guardi. Oltre a lavorare come attrice, Alice è anche una modella e sui social sfoggia spesso le foto dei suoi look. La Pagani è in grado di passare con disinvoltura da look sofisticati ed eleganti ad outfit più semplici. Su Instagram, inoltre, è solita mostrarsi anche senza trucco, mentre si gode i suoi vent’anni. Pur essendo giovanissima, Alice non sta ferma un attimo e, da questa sera, è pronta ad indossare nuovamente i panni di Ludovica, la bella bruna protagonista di Baby 2.

ALICE PAGANI E L’AMORE: FIDANZATA CON DARK PYREX

Pur essendo molto impegnata sul lavoro, Alice Pagani non rinuncia all’amore. La giovane attrice e modella, infatti, è ufficialmente fidanzata con Dark Pyrex, uno dei componenti della Dark Polo Gang. Dopo vari rumors, i due anno confermato il fidanzamento durante la prima di Netflix della prima stagione della serie tv Baby nel novembre 2018. Da allora, sia Alice che Dark sono soliti pubblicare foto in cui si mostrano insieme. Lo scorso aprile, sotto la foto di un bacio, Alice si è lasciata andare scrivendo un bellissimo messaggio. “Vorremmo riscrivere la storia io e lui, cambiare il mondo. Io in quello che faccio. Lui in quello che fa. (Chissà.) Al momento ci rassicuriamo con un “In bocca al lupo” prima di ogni performance. Che la nostra relazione venga per sempre paragonata all’‘irriverenza, alla forza, alla genuinità che aveva il “rock punk” negli anni 90″.

ALICE PAGANI: “COME LUDOVICA IN BABY 2 HO UNA GRANDE RESPONSABILITA'”

Alice Pagani ha recitato nel film Il permesso – 48 ore fuori e nella commedia Classe Z. Inoltre ha partecipato anche al film dedicato a Berluscono “Loro” oltre ad essere stata la protagonista di alcuni videoclip musicali come Vedrai di Samuel dei Subsonica e quello di Fidati ancora di me di Alessandra Amoroso. La grande popolarità, però, è arrivata quando è diventata Ludovica, una delle protagoniste di Baby che torna ad interpretare nella seconda stagione, in onda dal 18 ottobre su Netflix. Un ruolo di grande responsabilità come spiega la stessa Alice ai mcirofoni di Ciak Magazine. «Quasi tutti gli adolescenti si identificano con almeno uno di noi, per questo Baby piace molto – spiega Alice Pagani – Ho ricevuto molti messaggi anche da parte di qualche ragazza con esperienze drammatiche alle spalle, molte si sono riviste nelle nostre emozioni e si sono sentite capite, ho una responsabilità molto grande, mi seguono sui social e so che per loro sono punto riferimento».



