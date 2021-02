Alice Paniccia/ In crisi per il servizio di piantone, quanto resisterà nella Caserma?

Alice Paniccia in crisi per il servizio di piantone

Alice Paniccia non è passata inosservata nella seconda puntata de La Caserma e non solo per la sua bellezza ma anche per il fatto che, come lei stessa ha riferito, è poco incline alle regole e le cose sono peggiorate martedì scorso quando le reclute hanno iniziato a sperimentare la vita militare con i turni di notte del servizio di piantone. Proprio Hussain ha avuto il compito di scegliere i compagni per i turni e in mezzo alla sua lista c’era proprio il nome di Alice Paniccia alla quale è toccato il turno in piena notte e questo l’ha fatta andare fuori di matto iniziando a lamentarsi convinta che le sia toccato proprio il turno peggiore. Ciliegina sulla torta è stata la sfida a squadre che l’ha messa a dura prova non solo per via della stanchezza fisica ma anche perché si è ritrovata a prendere ordini anche dai compagni. Riuscirà a resistere ancora a lungo?

Alice Paniccia, chi è la recluta de La Caserma?

Chi sta seguendo La Caserma ha già imparato a conoscerla soprattutto per la sua poca inclinazione alle regole mentre chi non ha ancora avuto il “piacere” farebbe meglio a sapere che già nel video di presentazione aveva sottolineato di essere una ragazza che ama le sfide e che è difficile da oscurare perché molto esuberante. Dopo tre settimane di programma la domanda ancora rimane: alla fine della sua esperienza Alice si piegherà all’autorità oppure no? Ma chi è Alice Paniccia e cosa fa nella vita? Classe 1998, la bella morettina arriva da Roma, è insegnante di danza e di yoga e forse proprio questa sua arte della meditazione la potrà aiutare nelle difficili prove che dovrà affrontare questa sera nella nuova puntata de La Caserma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA