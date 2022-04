Alice Pasti, mamma influencer: “Ho partorito in casa”/ “Video pubblicato online”

Alice Pasti, mamma e influencer dal 2014, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 15 aprile 2022. La giovane ha ripercorso in radiovisione tutti gli step della sua carriera, a cominciare da quando era una modella curvy. Gli esordi non sono stati semplicissimi, a causa della visione ristretta che si aveva all’epoca (e purtroppo, in taluni casi, ancor oggi si ha) circa i requisiti necessari per intraprendere un percorso nel mondo della moda.

Queste sono state le parole pronunciate di Alice Pasti: “L’unica agenzia di modelle di Milano non mi ha mai voluto perché avevo 2 centimetri di troppo rispetto ai loro standard. A quel punto, ho rotto letteralmente le scatole a tutta Italia sino a quando non sono stata notata e ho così potuto intraprendere il mio percorso”.

ALICE PASTI: “ECCO PERCHÉ MI CHIAMANO PASTI…”

Nel prosieguo della diretta su Rtl 102.5 News, Alice Pasti ha svelato al pubblico l’origine del suo “cognome”: “Dovete sapere che ho un pasticcino tatuato sulla spalla, fatto quando avevo 20 anni. Da quel momento tutti hanno cominciato a chiamarmi Alice Pasticcino, abbreviato in Alice Pasti”. Un vero e proprio nickname che per lungo tempo ha accompagnato il suo cammino.

Oggi, come accennavamo in apertura, la giovane è anche mamma della piccola Sole, a proposito della cui nascita Alice Pasti ha raccontato un aneddoto singolare: “Ho ripreso il mio parto e l’ho anche pubblicato online. Ho partorito in casa con le ostetriche, in acqua. C’erano tre ostetriche e no, non era presente alcun dottore. Volevo fare nascere la mia bambina in casa, tra le mie braccia, senza che avesse contatti esterni. Le ostetriche l’hanno pesata, hanno controllato i parametri, poi è venuto il medico a casa per farle la visita ufficiale”.

