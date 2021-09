Alice Pavarotti, figlia Luciano “É sempre con me”/ “Mamma Nicoletta, senza di lei…”

Alice Pavarotti, la figlia di Nicoletta Mantovani e Luciana Pavarotti, ha compiuto 18 anni e, ai microfoni del Corriere della sera, racconta il suo rapporto con papà Luciano che, seppur non sia presente fisicamente, sente sempre accanto a sè. Alice, testarda e determinata come il grande tenore e come spiega lei stessa al Corriere, spiega di assomigliargli anche fisicamente. «Per quanto riguarda l’aspetto, invece, penso di essere un bel mix tra loro, anche se probabilmente assomiglio di più a mio padre», spiega Alice che ha vissuto anche l’emozione di condurre il concerto per il 14° anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti insieme a Nek.

Alice aveva solo quattro anni quando papà Luciano è venuto a mancare, ma è cresciuta con i ricordi dei momenti vissuti insieme e gli aneddoti che mamma Nicoletta le ha sempre raccontato. «Quando è mancato avevo quattro anni. Ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo. E poi le vacanze, per esempio quando andavamo alle Barbados, queste spiagge e tramonti spettacolari, e sempre, ancora, tanti momenti semplici e bellissimi», spiega al Corriere.

Alice Pavarotti e il rapporto con mamma Nicoletta Mantovani

Fondamentale per la crescita di Alice è stata mamma Nicoletta Mantovani che ha seguito tutto il suo percorso raccontandole gli aneddoti su Luciano Pavarotti e che, oggi, Alice porta nel cuore. Nel corso delle dichiarazioni rilasciate al Corriere, Alice confessa il grande amore che prova nei confronti della madre, una donna speciale e fondamentale per lei.

«E’ la persona più speciale che io conosca, la donna più importante della mia vita, la migliore madre che potessi desiderare. Senza di lei non ce l’avrei fatta. L’anno scorso si è risposata con Alberto (Tinarelli, ndr): è stato un matrimonio bellissimo. Penso che papà avrebbe voluto che fosse felice come è adesso».

