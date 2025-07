Lorenzo Sonego e l'amore con Alice Petruccioli: "Lo lascio tranquillo e metto da parte gli egoismi"

Lorenzo Sonego si gioca la grande occasione a Wimbledon di accedere per la prima volta ai quarti finale del più importante torneo tennistico. Il campione nella vita ha la fortuna di contare su una donna per lui molto speciale, parliamo della fidanzata Alice Petruccioli, che da diversi anni è legata a Sonego. Un amore speciale il loro, testimoniato in più occasioni dalle due parti in causa: “Vivere nel suo mondo è entusiasmante perché amo viaggiare: tornei, eventi, conoscenze. Appena torniamo a casa gli chiedo subito quale sarà la prossima destinazione” ha raccontato la ragazza soffermandosi sulla frenetica vita del tennista, che sta vivendo la pagina più importante della sua carriera con la partita in programma a Wimbledon con Shelton.

Tra i segreti della fortunata cavalcata a Londra di Lorenzo Sonego dunque c’è anche la vita sentimentale, decisamente appagante e che vale un qualcosa in più anche sul campo per lo stesso tennista originario di Torino.

Lorenzo Sonego e l’amore con Alice Petruccioli

Una storia d’amore speciale lega da diversi anni Lorenzo Sonego ad Alice Petruccioli, arrivata nella vita del tennista quando era già sbocciata la carriera nel tennis. E nel tempo i due hanno imparato a comprendersi e conoscersi ancora meglio, con lo stesso Lorenzo Sonego che a volte si ritrova immerso nel lavoro e proprio per questo la fidanzata Alice preferisce lasciare da parte gli egoismi e i problemi di coppia.

“Io lo lascio tranquillo, metto da parte gli egoismi” ha ammesso in una intervista ripresa da Tennis Magazine la compagna dello sportivo torinese che si gioca una delle partite più importanti della carriera.