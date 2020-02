ALICE SABATINI/ “Per una dieta sbagliata ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo” (ItaliaSì)

Alice Sabatini ha vissuto un vero incubo in seguito a quel 2015 che le ha permesso di ottenere il titolo di Miss Italia. “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero”, ha detto a Diva e Donna, parlando di quel periodo difficile legato alle critiche che sono emerse per via della sua incoronazione a reginetta di bellezza. Sarà una frase in particolare a farla finire sulla gogna: “Avrei voluto vivere nel 1942, tanto sono donna e non sarei andata in guerra”. Le polemiche alimenteranno così il suo malore, che influenzeranno poi anche la sua immagine. “Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona”, confessa, “ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale”.

ALICE SABATINI, LA CRISI SUPERATA DELL’EX MISS ITALIA

La Sabatini è ormai in un vortice senza fine e oltre ai problemi di peso emergono anche gli attacchi di panico, di cui non aveva mai sofferto prima. “Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua”, aggiunge, “ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”. L’ex Miss ora è riuscita a riprendersi, ma solo dopo aver scoperto di soffrire in realtà di celiachia. Grazie ad un’alimentazione ad hoc, ha perso 4 kg in una settimana ed è riuscita a uscire dalla depressione. La vita di Alice Sabatini è cambiata molto negli ultimi anni, dopo essere stata eletta Miss Italia cinque anni fa. L’anno successivo alla sua incoronazione, la modella infatti inizia ad avere dei problemi di salute, uno sbalzo ormonale che le ha trasformato il fisico. “Poi sono entrata nel tunnel delle diete sbagliate”, ammette a Diva e Donna, “ma adesso per fortuna è tutto risolto. Ho anche ripreso a fare palestra e a giocare a basket”.

IL SUPPORTO DI GABRIELE BENETTI

Prima però ha dovuto subire le frecciate degli haters, che sui social si sono scatenati per prenderla in giro per via del suo peso. “La scorsa estate ero in crisi”, ammette, “mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social”. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Alice Sabatini sarà ospite di ItaliaSì. Dopo aver scoperto di essere celiaca, l’ex Miss ha ritrovato la forma perfetta e adesso la possiamo ammirare sui social grazie a tanti scatti. Uno degli ultimi “In versione Catwoman” la vede indossare camicia e pantaloni in pelle nera. In un’altra invece è in compagnia del fidanzato Gabriele Benetti, che durante il suo periodo più buio non ha mai smesso di sostenerla.



