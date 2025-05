Alice Sabatini non si aspettava il successo a Miss Italia; doveva essere solo una breve pausa dall’attività sportiva e invece, con gran sorpresa, nel 2015 è riuscita a conquistare la celebre fascia del concorso di bellezza. Ospite oggi a La Volta Buona ha raccontato però come, dopo la gioia per quella vittoria, sia presto iniziato un periodo particolarmente tortuoso per via della sua tenuta fisica. La cestista e modella prese 15 kg in 3 mesi; un cambiamento evidente ma che non giustifica le critiche e offese becere che ha subito proprio in quel periodo.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti felici alle Mauritius/ “Lui mi fa sentire protetta, ormai è mio per sempre”

“La vittoria a Miss Italia è stata una cosa meravigliosa, la cosa più bella è stata l’orgoglio dei miei genitori. Nei mesi successivi non ho avuto modo di allenarmi; anche perchè non avevo totalmente idea che avrei potuto vincere”. Inizia così il racconto di Alice Sabatini pone poi l’accento su come anche prima di prendere peso sia stata bersagliata per la sua estetica, per alcuni, non in linea con canoni classici di una Miss Italia: “I 15 kg in più dipendono principalmente dal cambio di vita; inizialmente non sono stata presa come la Miss Italia di riferimento, non rappresentavo quei canoni; la gente mi diceva che sembravo un uomo perchè avevo i capelli corti”.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono sposati/ Foto e video: chi è il marito dell'ex Miss Italia

Alice Sabatini a La Volta Buona: “Sono rinata anche grazie a mio marito Gabriele…”

Alice Sabatini a La Volta Buona ha sottolineato la brutalità delle critiche e offese ricevute per l’aumento di peso nei mesi successivi alla vittoria di Miss Italia nel 2015. “Quando sono ingrassata la situazione è peggiorata, mi dicevano: ‘Fai schifo’… Una volta in gelateria invece: ‘Guarda quanto è grassa e mangia pure il gelato’. Devo dire grazie a mio marito Gabriele che mi ha aiutata a riprendermi, in quell’occasione mi ha abbracciata per non farmi sentire…”.

Oggi Alice Sabatini è in piena forma, sia fisica che mentale, ma prima di raggiungere la serenità di oggi ha dovuto fare i conti anche con una sedicente dietologa che le assegnò un percorso alimentare per dimagrire che le causò la corsa in ospedale. “Mi disse che dovevo bere poco, mi causò un blocco intestinale… Era una dottoressa già denunciata ma io non lo sapevo”.