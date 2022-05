“Alice Scagni agonizzante dopo le coltellate”/ Il vicino “Respirava a fatica e…”

C’è ancora sgomento a Genova per l’omicidio di Alice Scagni, la 34enne uccisa con una ventina di coltellate dal fratello al culmine di una lite familiare. «Ho sentito mio figlio urlare, è scappato giù e poi mi ha chiesto un asciugamano per il sangue. Questo signore è scappato, poi sono arrivati i carabinieri e la polizia e l’hanno fermato», racconta una vicina di casa a “Ore 14”. La signora non ricorda di aver mai visto il fratello di Alice, ma di conoscere la coppia. «Lei e il marito, due bravi ragazzi. Scendevano col bambino, il cane, portavano sempre la bottiglietta dell’acqua per pulire».

Saman, video prima della morte/ Anna Vagli: “Il gesto della mamma e i suoi passi...”

Il programma condotto da Milo Infante ha ascoltato anche un altro vicino che ha soccorso Alice Scagni con un altro vicino. «Sono stato uno dei primi a intervenire dopo il mio vicino. Ho sentito delle urla, pensavo fosse una lite tra fidanzati, poi quando sono sceso la ragazza era a terra agonizzante», ha raccontato l’uomo.

Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, confronto tv/ "Chiedo scusa per cosa ho detto"

IL VICINO DI ALICE SCAGNI “ERA MESSA MALE…”

«Abbiamo cercato di soccorrerla, ma si vedeva che era in fin di vita. I soccorsi hanno provato a rianimarla, ma non c’era più niente da fare», ha proseguito il vicino di Alice Scagni. A “Ore 14” ha spiegato di essersi reso subito conto della gravità della situazione. «Si capiva che era messa male. Agonizzava e basta, soffriva… Non sapevamo cosa fare. I soccorsi sono arrivati un po’ tardi, è passato almeno un quarto d’ora… Prima è arrivata la polizia, poi sono arrivati loro. Secondo me era già mancata prima che arrivassero».

Alice Scagni, 35enne uccisa a coltellate in strada dal fratello/ Genova, la lite choc

Il racconto del vicino è straziante: «Mi dispiace tantissimo, era una ragazza giovane che non meritava questa fine. Lei era riversa per terra, faceva fatica a respirare, era messa male. Secondo me i soccorsi non avrebbero potuto comunque fare niente». Qualcuno l’ha inseguito, senza riuscire a bloccarlo, poi è stato arrestato nei pressi di un bar chiuso. «È stato abbastanza traumatico», ha concluso il vicino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA