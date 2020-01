Alicia Bosco, ex fidanzata Paolo Ciavarro / Dopo 5 anni, ora di nuovo single

Paolo Ciavarro ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip solo mercoledì sera e il pubblico già ha una cotta per lui. Il suo volto non è nuovo per la TV, visto che era stato scelto dalla De Filippi come presentatore del daily di Amici. Ma questo bellissimo ragazzo dagli occhi color cielo è single o troverà il suo amore nella casa? Il giovane conduttore sembrerebbe pronto a tutto. L’ultima relazione di del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è stata con Alicia Bosco, con cui è stato fidanzato per circa 5 anni. Le prime voci sulla loro relazione si sono iniziate a diffondere nel 2013. Dopo qualche tempo i due hanno reso pubblico il loro amore, senza però dare troppo nell’occhio. Stando a quanto riportato da diverse fonti vicine ai due ragazzi, Alicia è una ragazza normalissima, che divide il suo tempo tra lavoretti e studio. Allo stesso tempo però ha appoggiato tutte le iniziative televisive proposte al suo fidanzato, sin dalla prima partecipazione a Pechino Express e ha difeso il suo fidanzato quando fu accusato di essere stato scelto come conduttore di Amici perché raccomandato dai genitori. Nel 2018 però la crisi e ora il bello del GF è di nuovo single, pronto a trovare l’amore della sua vita.

Paolo Ciavarro al GF Vip: la sua relazione con Alicia Bosco in crisi?

Alicia Bosco e Paolo Ciavarro hanno chiuso la loro relazione nel 2018, come rivela un post Instagram pubblicato dallo stesso conduttore: “Sì, sono un conservatore: prima il matrimonio e poi i figli. Ma prima ancora devo trovare la persona giusta”. “Mi sono lasciato un anno fa dopo cinque anni di relazione, eravamo al punto di decidere quale tipo di progettualità intraprendere e abbiamo deciso consensualmente di separarci. Ora sono felicemente single”. Questa versione dei fatti è confermata anche da quanto successo nella prima puntata del Grande Fratello Vip 4, quando Ciavarro è stato stuzzicato più volte da Alfonso Signorini sulla sua situazione sentimentale, rivelando poi di non escludere un possibile amore nato tra le quattro mura della casa più famosa della televisione. Con Alicia quindi è tutto finito definitivamente? Sembrerebbe proprio di sì.

