Alicia Bosco, ex fidanzata Paolo Ciavarro/ Una convivenza e cinque anni d’amore

Alicia Bosco è l’ex fidanzata di Paolo Ciavarro, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. All’interno della casa il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sta vivendo una nuova love story con Clizia Incorvaia, l’ex di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Al momento c’è stato solo un bacio, che irrimediabilmente ha puntato i riflettori sulla ex fidanzata di Paolo. Si tratta di Alicia Bosco, nata il 23 dicembre del 1994 a Roma sotto il segno zodiacale del Capricorno. Sulla ragazza si conosce davvero poco, anche se è molto attiva sui social dove condivide molto della sua vita privata. Alicia è una studentessa, ma nel tempo libero ha lavorato come cameriera e di baby-sitter. Alicia e Paolo hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata cinque lunghi anni con tanto di convivenza.

Alicia Bosco e Paolo Ciavarro: si sono lasciati nel 2018

Nel 2013 Alicia Bosco e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e da allora sono stati inseparabili per cinque lunghi anni. Una storia d’amore ufficializzata poco dopo con tanto di presentazioni ufficiali ai genitori. La notorietà sulla vita della ragazza è arriva poco dopo; in particolare nel 2014 quando la coppia è partita per una breve vacanza ad Amsterdam con tanto di foto pubblicate sui social e diventate nel giorno di poco tempo virali. Un rapporto che si è concluso nel 2018: la coppia, infatti, ha deciso di ufficializzarlo, ma Alicia proprio in quell’anno ha difeso il fidanzato che era stato accusato di essere raccomandato quando è stato scelto come conduttore del daytime di Amici. Terminata la storia d’amore i due sono rimasti single per diverso tempo, ma Paolo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe aver trovato l’amore tra le braccia di Clizia Incorvaia.

