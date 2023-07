Alicia Navarro, 14enne autistica, è stata ritrovata/ Era scomparsa 4 anni fa: sta bene

Alicia Navarro, la quattordicenne autistica che era scomparsa nel sobborgo di Phoenix di Glendale, in Arizona, il 15 settembre 2019, è stata ritrovata. A distanza di quasi quattro anni, come riportato dal Daily Mail, la ragazzina, adesso maggiorenne, si è presentata da sola domenica mattina nella caserma della Polizia della città di Havre, nel Montana, a distanza di 1.000 miglia dalla sua casa. È stata identificata e le analisi hanno confermato che si tratta di lei. Le sue condizioni di salute sembrerebbero essere buone.

Guerra per la conquista della Luna/ Potenze mondiali in corsa per i lanci satellitari

È da comprendere adesso cosa sia accaduto alla ragazzina in questi anni e chi l’abbia aiutata a sopravvivere. Il suo allontanamento, in base ad alcune lettere lasciate ai genitori, era stato volontario. “È al sicuro, è sana e felice”, ha affermato un ufficiale per la sicurezza pubblica di Glendale, Jose Miguel Santiago, in una conferenza stampa. In un video viene mostrata Alicia stessa, mentre insiste sul fatto che nessuno le ha mai fatto del male.

Vaticano, accordo tra Santa Sede e Vietnam/ Intesa sul nuovo Rappresentante pontificio permanente

Alicia Navarro, 14enne autistica, è stata ritrovata: il sollievo dei genitori

Jessica Nunez, la madre di Alicia Navarro, ha affermato che “i miracoli esistono”, dopo aver scoperto che sua figlia era stata ritrovata viva. I poliziotti tuttavia non sono sicuri del fatto che la diciottenne sia intenzionata a tornare a casa. “Fondamentalmente ha chiesto aiuto alle autorità soltanto perché voleva essere cancellata dalla lista di persone scomparse. È andata in questura di sua spontanea volontà. Non ha alcun tipo di problema, non deve affrontare alcun tipo di accusa, non è trattenuta da nessuna parte”, ha spiegato l’agente Jose Miguel Santiago.

Grano Ucraina ora è un problema per l'Europa/ 5 Paesi Ue minacciano chiusura frontiere

La ragazza potrà dunque continuare a condurre la sua vita. Sebbene sia autistica, infatti, è ritenuta “ad alto funzionamento”. I genitori, i quali temevano che potesse essere stata rapita, vorranno tuttavia sicuramente sapere cosa le è realmente accaduto e cosa l’ha spinta ad abbandonarli nel cuore della notte di quel 15 settembre 2019. “Sono scappata. Tornerò. Lo giuro. Mi dispiace”, questo il biglietto che aveva scritto loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA