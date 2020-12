ALIDA FERRARESE/ Al Bano: “Vorrei incidere con te due o tre pezzi” (The Voice Senior)

A The Voice Senior, Gigi D’Alessio giudica perfetta l’intonazione di Alida Ferrarese, mentre Loredana Bertè ammette che – con la sua voce – le è arrivata dritta dritta al cuore. “Hai un timbro di voce molto interessante”. E Clementino invece nota: “Il risultato finale con la scenografia è stato poetico”. “Mi hai fatto viaggiare in un universo parallelo. Ci hai messo molta intensità e femminilità”, sottolinea Jasmine. Gigi D’Alessio ci prova col solito trucco del pianoforte: “Posso accompagnarti al piano…”, accenna, ma Alida non si lascia persuadere.

Chi è Alida Ferrarese, concorrente di The Voice Senior

Più allettante la promessa di Al Bano: “Mi piacerebbe incidere con te due o tre brani”. Una proposta che non si può proprio rifiutare: basta accettare di far parte del team dei Carrisi. Come effettivamente lei fa, asserendo che lo stile di Al Bano le si addica di più. In sua compagnia, Alida farà sicuramente strada, se non altro perché lui ormai non può più tirarsi indietro.

