La serie tv "Alien: Pianeta Terra" contiene una riflessione su cosa significhi essere umano, su quanto un'azienda possa farsi Stato

Per la prima volta la presenza di alieni mostruosi sulla Terra ha una spiegazione plausibile: essi sono la diretta conseguenza dello scontro di potere tra chi deterrà – fra cento anni – il governo del nostro pianeta: non stiamo più parlando di Stati, o partiti, o alleanze geopolitiche, bensì di 5 grandi aziende tecnologiche, che hanno soppiantato ogni altra forma di democrazia.

È tutto descritto in Alien: Pianeta Terra, serie tv creata da Noah Hawley, un’audace e ben riuscita rivisitazione del mito di Alien. Si tratta di un prequel che trasporta per la prima volta lo scenario direttamente sulla Terra (siamo nell’anno 2120), appena due anni prima degli eventi a cui fa riferimento il film originale del 1979.

Al centro della storia c’è Wendy, il primo ibrido umano/sintetico, con mente di bambina trasferita in un corpo sintetico adulto. Il suo personaggio è straordinariamente toccante: vulnerabile ma al tempo stesso portatrice di un potere che scuote non solo il suo destino, ma le ambizioni delle grandi imprese che vogliono controllarla. La lotta tra di loro esplode quando un’astronave della Weyland carica di alieni catturati nello spazio cade rovinosamente su una città della Prodigy.

Proprio qui si sviluppa la trama più interessante della serie: non è tanto il solo pericolo degli xenomorfi (che pure mette una certa paura), ma è l’avidità delle Corporation che vedono negli alieni e nei sintetici – come Wendy e gli altri ibridi chiamati “Lost Boys” – solo un asset da sfruttare. Sono loro, le 5 grandi aziende di cui parlavamo (ovviamente con nomi affascinanti come Prodigy, Weyland-Yutani, ecc. che non lasciano trasparire il loro cinico bisogno di potere) che si contendono influenza, tecnologie, e il monopolio che deriva dal saper controllare la vita, a prescindere che essa sia umana, o sintetica o aliena.

Sydney Chandler è Wendy. Portare in scena un personaggio che è al tempo stesso vittima, esperimento, e simbolo è difficile, ma Chandler riesce a dare spessore emotivo: la sua innocenza, la sua confusione, il terrore, ma anche la determinazione, rendono Wendy credibile e memorabile.

A difendere Wendy c’è Kirsh, interpretato da Timothy Olyphant, un sintetico mentore: la sua interpretazione è davvero apprezzabile perché riesce a essere sia guida che figura ambigua, sospesa fra altruismo e calcolata freddezza. In un mondo governato da Corporation, anche le alleanze personali sono pericolose.

Poi c’è Boy Kavalier, il giovane miliardario Ceo di Prodigy, che incarna perfettamente la figura del capitalista spregiudicato che vede nei sintetici e negli xenomorfi non esseri da custodire o proteggere, ma opportunità da trasformare in profitto e potere.

Grazie a un’ambientazione suggestiva, la serie non tradisce l’atmosfera opprimente e horror della saga originale, ma la amplia con scenari urbani, grandi uffici delle potentissime Corporation, tecnologie futuristiche che non sono solo sfondo, ma parte integrante della battaglia politica e morale.

Ogni volta che una Corporation ottiene un vantaggio, si capisce come l’equilibrio possa rompersi e come chi detiene il potere abbia tutto l’interesse a controllare o sopprimere qualunque forma di “alterità” sia essa sintetica o aliena.

Insomma, Alien: Pianeta Terra non è solo horror, è una riflessione su cosa significhi essere umano, su quanto un’azienda possa farsi Stato, su quale etica può esistere quando il profitto è l’unico metro di valutazione dominante. Nel complesso, per i fans del genere e per chi ama le storie che intrecciano sci-fi, horror e questioni morali è un racconto perfetto.

Ma in questa serie c’è qualcosa di più, perché è riuscita a fare ciò che sarebbe stato facile sbagliare: non semplicemente mettere gli xenomorfi sulla Terra, ma rendere credibile e coinvolgente il conflitto fra imprese private che lottano per il controllo dell’ignoto, fra profitto e responsabilità. Le interpretazioni sono solide, la produzione è ambiziosa, l’atmosfera è cupa e vibrante. Se continua così, questa serie diventerà uno degli spin-off più significativi della saga Alien.

