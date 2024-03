Alien: Romulus, pubblicato il primo teaser trailer/ Video: cosa narrerà il nuovo film della saga?

E’ stato pubblicato nella giornata di ieri il primo trailer del nuovo atteso Alien: Romulus, il prossimo capitolo della saga con protagonista i terribili alieni. Dopo gli annunci delle scorse settimane è arrivato quindi il primo video ufficiale ed è stato pubblicato anche un poster a dir poco inquietante, in piena linea appunto con il “mostruoso” brand. Si può già capire, come sottolinea Multiplayer, quali saranno le atmosfere della nuova pellicola, e anche quali saranno i personaggi del nuovo film della saga creata dal geniale Ridley Scott che per Alien: Romulus appare nelle vesti solo di produttore.

FOLLE D'AMORE - ALDA MERINI/ Il film per ricordare ciò che davvero infiamma il cuore

Ma quando è ambientato il nuovo film? Precisamente fra gli eventi narrati nel primo Alien originale e quelli che accadono nel secondo capitolo, leggasi Aliens – Scontro Finale. Nel dettaglio il nuovo film racconterà le vicende di un gruppo di personaggi che si troveranno ad affrontare quella che viene definita “la più terrificante forma di vita dell’universo” appunto l’alieno bavoso con i denti super affilati. Il regista del film sarà Fede Alvarez, che ha raccontato di voler realizzare un’esperienza molto diversa rispetto agli altri capitoli di Alien, e proprio per questo si è deciso di tagliare i ponto con i due prequel come testimoniato dall’assenza del David di Michael Fassbender nonché dei Covenant. Alien: Romulus si collegherà comunque ai due capitoli attraverso la sostanza nera che si vede negli ultimi film della stessa saga degli alieni.

Il pistolero, Rete 4/ Film Western con l'ultima interpretazione di John Wayne, oggi 21 marzo 2024

ALIEN: ROMULUS, PUBBLICATO IL PRIMO TEASER TRAILER: IN ARRIVO AD AGOSTO

L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista il prossimo agosto, quando verranno svelate tutte le risposte alle domande che i fan di Alien si stanno ponendo in queste ore. Nel frattempo David Jonsson, uno degli attori facenti parte del cast del nuovo film, ha rilasciato un’intervista a MovieWeb in cui ha confermato l’approccio molto diverso del regista Alvarez al nuovo capitolo.

“Non sono troppo sicuro di cosa posso rivelare finora, ma so che… so che è molto, molto, molto diverso. Credo che Alien sia stato leggermente prima della mia generazione, in termini di profondità e impatto a quel tempo, ma sai, abbiamo una visione così incredibile. E abbiamo avuto Fede Álvarez come nostro regista, e Ridley Scott che lo produceva. È stato incredibile lavorare con queste persone e con Cailee Spaeny, che è semplicemente un’attrice brillante. Penso che sarà fantastico. Sono molto eccitato”. Qui sotto il trailer di Alien: Romulus.

ENNIO, RAI1/ Trama e cast del film su Morricone, oggi 20 marzo 2024: retroscena e curiosità inedite













© RIPRODUZIONE RISERVATA