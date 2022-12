“Alieni attaccheranno la Terra dopo Natale”/ TikToker “Hanno costruito piramidi e…”

Gli alieni attaccheranno la Terra dopo Natale. Questa è l’affermazione fatta mediante un video TikTok da un utente che si fa chiamare “viaggiatore del tempo” (@timevoyaging) e che sostiene di viaggiare attraverso i secoli. Proprio questa sua particolare dote gli consentirebbe di prevedere in anticipo ciò che accadrà e, dopo avere pronosticato eventi futuri stravaganti, come la scoperta di uova di T-Rex e draghi e di una “purga” mondiale, ha preannunciato in un filmato che “gli alieni ostili che hanno costruito le piramidi“ torneranno presto sulla Terra e inizieranno “la Prima Guerra della Terra” dopo il 25 dicembre 2022.

Nel video, che ha ottenuto più di 6mila like, il creatore ha scritto: “ATTENZIONE! Il 25 dicembre 2022 il governo degli Stati Uniti d’America rivelerà che le piramidi sono state costruite dagli alieni. I Distanti sono una specie ostile di alieni che sta cercando di ‘comandare’ la galassia. Mettono le piramidi su ogni pianeta che conquistano, se il pianeta ha altre forme di vita. Quando torneranno sulla Terra, gli alieni ostili la attaccheranno”.

“ALIENI ATTACCHERANNO LA TERRA DOPO NATALE”: LE RISPOSTE DEL WEB AL TIKTOKER “VIAGGIATORE DEL TEMPO”

Gli utenti di TikTok hanno avuto reazioni diverse di fronte alla “rivelazione” del “viaggiatore del tempo” circa l’invasione degli alieni ai danni della Terra. Da un lato, c’è chi ritiene vera la clip e, tra coloro che la pensano così, il “Daily Star” ha selezionato alcuni commenti: “Lo sapevo. Non è uno choc per me”; “Non sarà più un Natale felice”; “La Gran Bretagna starà bene grazie alle armi potenti, ai bambini di 7 anni e ai chavs”; “Uomo, non a Natale: voglio regali, non paura”.

Dall’altro lato, sono numerosi coloro che si sono dimostrati fortemente scettici di fronte all’offensiva contro la Terra da parte degli “alieni ostili”, finendo per esternare i seguenti pensieri: “Le piramidi sono state realizzate dagli abitanti di quella regione che avevano una vasta conoscenza della matematica e dell’ingegneria”; “Mi piacerebbe crederci, ma la logica mi frena”; “Come ti vengono in mente queste cose?”.











