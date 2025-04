La Cia ha pubblicato un documento, che in origine era stato classificato come dossier segreto del KGB, che è diventato virale in poco tempo a causa delle clamorose rivelazioni che contiene. Il rapporto parla infatti di un episodio che sarebbe avvenuto tra il 1989 il 1990 in Siberia, quando un oggetto volante non identificato UFO poi definito “Astronave” è stato attaccato da un gruppo di soldati russi che hanno lanciato un missile contro il disco volante che volava a bassa quota.

A quel punto, dall’oggetto, che si era schiantato contro la base militare sono usciti degli alieni, descritti come “umanoidi con grandi occhi neri e grandi teste”, che per rappresaglia avrebbero contrattaccato i militari emettendo una grande luce accecante e una forte esplosione da una fonte sconosciuta e non visibile, che avrebbe trasformato 23 uomini in pietra. Il racconto sarebbe poi stato confermato anche da testimoni oculari, sopravvissuti perchè si trovavano in una zona d’ombra, che all’epoca parlarono del caso, affermando anche che i resti furono portati in una base segreta vicino Mosca e sottoposti ad analisi scientifiche, dalle quali emerse che il materiale era compatibile con il calcare.

Dossier Cia su attacco alieno a soldati russi in siberia, l’ex agente: “Documento proviene da fonte non affidabile, va verificato”

Il file pubblicato negli archivi ufficiali della Cia è stato denominato “U.S. Intelligence Obtained a 250-Page File on the Attack by a UFO on a Military Unit in Siberia”, riprendendo un vecchio dossier del Kgb sull’incidente avvenuto ai soldati russi, confermerebbe la presenza di alieni, capaci di mutare la propria forma e di attaccare esseri umani con armi sconosciute. Fox News, che ha pubblicato recentemente la notizia, dopo che il documento era diventato virale sui canali social, ha interpellato l’ex agente della Cia Mike Baker, che però si è mostrato scettico sulla veridicità di tali affermazioni.

“Anche se fosse effettivamente accaduto qualcosa, è improbabile che il rapporto in questione corrisponda a verità, trattandosi di una raccolta di dichiarazioni da fonti differenti che potrebbero essere cambiate nel tempo rispetto alla versione originale che era stata pubblicata in un giornale ucraino nel 1993“, ha affermato l’ex funzionario, aggiungendo : “Sono sicuro che ci sia qualcosa là fuori, ma non credo che gli alieni abbiamo trasformato le persone in pietra“, tuttavia sottolineando che episodi del genere andrebbero approfonditi perchè potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza nazionale.