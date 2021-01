Alighiero Noschese è Mariolina Cannuli/ L’imitazione storica che la commuove…

Non è la prima volta che Mariolina Cannuli è ospite in tv e non è la prima volta che si parla di Alighiero Noschese proprio ripensando alle loro “marachelle” in tv ma, soprattutto, alla storica imitazione che ha reso noto l’imitatore e showman. Proprio lui, il noto comico considerato ancora il più fecondo degli imitatori della nostra televisione, port sullo schermo, armato di una parrucca e di tanto sex appeal, una storica imitazione dell’annunciatrice che ha commentato il loro rapporto e quel mitico duo ospite da Io e Te Alighiero Noschese è stato un imitatore, showman, comico e attore italiano, considerato il più fecondo e popolare imitatore della storia della televisione italiana.

Alighiero Noschese è Mariolina Cannuli, l’imitazione storica che commuove l’annunciatrice e…

E’ proprio di lui che, ospite a Io e Te ha parlato l’annunciatrice con un velo di commozione: “Ha registrato questa cosa e poi è successo quell’incidente del boa, quella sera in cui dovetti nascondere il collo di bianco e così mi hanno portato un boa che era delle gemelle Kessler e me lo hanno messo due volte intorno e ho fatto l’annuncio. Proprio per questo Alighiero Noschese ha scelto di fare questo, lui mi ha dato nome e cognome, perché prima ero quella della tv e poi quella di Alighiero”. La vita di Alighiero Noschese non fu così bella e costellata di successi o, almeno, non solo, visto che per lui è arrivata la depressione e poi il declino quando la moglie Edda de Bellis decise di lasciarlo. La mattina del 3 dicembre del 1979, l’uomo, a 47 anni, si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa nella clinica romana dove era ricoverato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA