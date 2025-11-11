Più dell'80% degli italiani si dichiara attento all'alimentazione: i dati di un sondaggio lombardo smentiti dalla realtà clinica italiana

Sono stati presentati in queste ore i risultati di un sondaggio condotto dall’Osservatorio Metropolitano di Milano sulla percezione degli italiani rispetto alla loro alimentazione, con dati nazionali che sono stati comparati con quelli raccolti nella sola Lombardia per tracciare un disegno il più completo possibile di quello che è uno degli argomenti principali quando si parla di salute umana: se il sondaggio sull’alimentazione, infatti, rileva che la quasi totalità dei cittadini si dichiara attenta a quello che mangia; in realtà i dati clinici dimostrano l’esatto contrario.

Procedendo per ordine, è utile dire da subito che il sondaggio sull’alimentazione è stato condotto su un campione di 3mila cittadini, dei quali pochi più di 500 residenti in Lombardia: ciò che emerge è che l’87% degli intervistati (90% tra i lombardi) si professa “attendo alla salute” quando si tratta di alimentazione; con il 54% (57% in Lombardia) che sostiene di prediligere una dieta “equilibrata” e un ulteriore 33% che ritene i quantitativi assunti elevati ma non eccessivi.

Non solo, perché questa percezione sull’alimentazione si estende anche sulle abitudini di acquisto con il 70% che dichiara di prediligere sempre alimenti senza conservanti, un altro 69% che acquista a chilometro zero e un 52% (tutti e tre sovrapponibili tra media nazionale e lombarda) che opta per quelli biologici; mentre al contempo nelle risposte al sondaggio sembra anche diminuire il consumo di carni, pesci e derivati (il 27% ne fa a meno).

Alimentazione, i dati del sondaggio smentiti dalla realtà sanitaria italiana: aumentano le patologie collegate al cibo

Dati – quelli sull’alimentazione che abbiamo appena visto – che di per sé sembrano essere decisamente positivi, ma che in realtà non sembrano trovare un reale riscontro quando si guarda a quelli clinici: sono, infatti, in aumento – si è spiegato durante la presentazione dei risultati del sondaggio – i casi di tumore e, specialmente, di quello al colon, la seconda causa di morte in Italia e – in moltissimi casi – strettamente legato alle abitudini alimentari; unitamente ai dati – sempre in crescita – dei casi di reflusso gastroesofageo.

Non solo, perché il 40% della popolazione – ben superiore a chi dichiara di non stare troppo attento alla salute quando si parla di cibo – soffre ancora di obesità (principale malattia associata all’alimentazione) e anche i casi tra i bambini sono aumenti fino al 6,1% (oltre un punto percentuale in più rispetto al 2019); mentre sono ancora elevati i casi di diabete – 700mila solo in Lombardia -: dati, tuttavia, che crescono ulteriormente se si guarda alla sola popolazione economicamente svantaggiata, principale “vittima” di un’alimentazione scorretta.