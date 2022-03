Alina Kabaeva “Amante di Putin in Svizzera”/ “Con lei anche i loro 4 figli segreti”

Alina Kabaeva, quella che viene considerata l’amante di Putin, sarebbe al sicuro in Svizzera. A fornire l’indiscrezione è Page Six, la pagina di gossip del New York Post, ritenuta molto autorevole. «L’amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, si starebbe nascondendo in Svizzera con i loro quattro figli piccoli», si legge riferendosi alla ginnasta olimpica, spiegando che il leader russo sta continuando l’invasione dell’Ucraina, «attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte».

Terza guerra mondiale, diretta Ucraina/ Ultime notizie “carri russi accerchiano Kiev”

Ma c’è di più perchè, come scritto sopra, stando a quanto si legge su Page Six, l’ex medaglia d’oro olimpica 38enne, avrebbe avuto addirittura quattro figli con Putin: «avrebbe quattro figli con il leader russo, 69 anni, ma i due non lo hanno mai confermato ufficialmente». Del resto della vita privata del presidente russo si è sempre saputo ben poco, soprattutto dopo che nel 2013 ebbe fine il suo primo matrimonio con Ljudmila Aleksandrovna Putina, politica russa nata Škrebneva. Dalle prime nozze del leader della Federazione Russa nacquero due figlie, Maria Vorontsova, genetista, e Katerina Tikhonova, ballerina e matematica: entrambe hanno cambiato identità per ragioni di privacy.

UCRAINA/ Dal 2004 all'invasione di Putin: le radici profonde di una guerra annunciata

ALINA KABAEVA, AMANTE DI PUTIN, IN SVIZZERA: E LA SUA “VERA” FAMIGLIA IN SIBERIA…

Secondo Page Six, Katerina e Maria avrebbero di fatto altri quattro fratelli: «due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015», e anche «altri due figli… I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei».

Dopo una luminosa carriera nel mondo dell’atletica, dal 2007 al 2014 Alina Kabaeva è stata deputata della Duma per il partito Russia Unita, e spesso e volentieri è stata immortalata in compagna di Putin. In ogni caso, è bene specificarlo, si tratta sempre di gossip e rumors, nulla di ufficiale come ovvio che sia, e a riguardo il Daily Mail, noto tabloid inglese, scriveva che Putin aveva nascosto la sua famiglia in una “città sotterranea” in Siberia, sui monti Altai, attorno ad un bunker progettato in caso di guerra nucleare.

Cina: “amicizia con Russia solida come roccia”/ “Portiamo pace nel mondo. La Nato…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA