Alina Kabaeva, chi è la compagna segreta di Vladimir Putin/ Ex ginnasta e politica

Durante il matrimonio con Ljudmila Putina, a Vladimir Putin sono state attribuite alcune storie d’amore parallele. Nel 2019, ad esempio, si era fatta strada l’ipotesi di una relazione con l’ex ginnasta russa Alina Kabaeva. La stampa russa aveva indicato il 2008 come possibile anno dell’inizio della loro relazione. La coppia avrebbe avuto anche due gemelli partoriti in gran segreto. Una notizia, quest’ultima, lanciata dal giornalista Sergej Kaneev e mai confermata dal politico anche una volta diffusasi nel mondo intero. Nel 2007, Alina si è lanciata nel mondo della politica come deputata del parlamento russo, compito che ha svolto fino al 2014, quando è stato comunicato che avrebbe assunto la presidenza del consiglio di amministrazione del National Media Group (NMG), fondato da un caro amico di Putin.

Russia: “terza guerra mondiale? Nucleare e devastante”/ “Rischio scontro con la Nato”

Nel 2018, infatti, il quotidiano The Sun aveva detto che Alina Kabaeva era scomparsa e alcuni hanno parlato di una presunta nuova gravidanza. Vladimir Putin non ha mai fatto rilasciato dichiarazioni su queste voci, che gli attribuiscono una famiglia numerosa. Una delle poche occasioni in cui ha fatto riferimento alla sua vita privata è stata quando, nel 2019, ha detto di essere disposto a risposarsi: “Come persona rispettabile dovrò farlo ad un certo punto”. Una dichiarazione dopo la quale molti si aspettavano un possibile matrimonio tra Putin e Kabaeva.

Maria e Katerina, chi sono le figlie di Vladimir Putin/ La primogenita sarebbe madre…

Alina Kabaeva divisa tra carriera sportiva e politica

Alina Kabaeva è figlia di Lyubov, ex giocatrice di pallacanestro, e Marat, ex calciatore. Il primo sport di Alina è il pattinaggio artistico, ma dopo il trasferimento a Mosca scopre la ginnastica artistica. Alina si è messa al collo 9 ori mondiali e 15 europei, ma alcuni dei suoi successi furono revocati per uno scandalo doping: dopo la vittoria alla rassegna iridata del 2001, la russa fu squalificata per due anni per aver fatto uso del furosemide, un diuretico inserito nella lista delle sostanze proibite. Nel 2007 si ritirò. Alina, presunta compagna di Putin, prima della relazione col presidente è stata sposata con un poliziotto: il matrimonio finì nel 2005.

Ljudmila Putina, chi è l'ex moglie di Vladimir Putin/ Divorzio nel 2013, poi...

Alina Kabaeva ha avuto però anche una carriera politica. Infatti, nel 2007, infatti, è stata eletta deputata di Russia Unita, partito proprio di Putin, che ha affiancato più volte in pubblico. Nel 2014 si è ritirata dalla politica ed è stata nominata a capo del consiglio di amministrazione del National Media Group, il più grande gruppo russo, legato anche questo a Putin. La Kabaeva è un’icona nel suo Paese, ricoprendo anche il ruolo di modella: è infatti presenza fissa in spettacoli, protagonista di campagne pubblicitarie. In Giappone è stata anche protagonista di film e dvd e ha posato per libri fotografici in qualità di modella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA