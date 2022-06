ALINE – LA VOCE DELL’AMORE/ La vita di Céline Dion con un tocco di originalità

Presentato in anteprima al 74° Festival di Cannes e selezionato come film di chiusura dell’ultimo Torino Film Festival, Aline – La voce dell’amore è finalmente arrivato in home video grazie a Koch Media e Lucky Red. Il film diretto e interpretato da Valérie Lemercier è disponibile in DVD e Blu-ray: tra i contenuti extra segnaliamo il trailer.

SINOSSI – Aline ha il dono di una voce straordinaria. Quando il produttore musicale Guy-Claude la ascolta per la prima volta, si prefigge un unico scopo: fare di Aline la più grande cantante del mondo. Sostenuta dalla sua famiglia e guidata dall’esperienza e poi dall’amore crescente di Guy- Claude, Aline vivrà un destino straordinario.

Da The Power of Love a Because You Loved Me, passando per Think Twice e I’m Your Angel, fino all’indimenticabile My Heart Will Go On, colonna sonora di Titanic e premiata con il Premio Oscar alla miglior canzone: Céline Dion è una delle artiste più amate a livello internazionale. Aline – La Voce dell’Amore racconta la donna dietro la straordinaria voce e lo fa stravolgendo le regole del biopic, valorizzandole e offrendo allo spettatore un prodotto fresco, lontano dai clichè.

Aline – La Voce dell’Amore è una storia d’amore e di musica, liberamente basata sulla vita dell’artista canadese. La Lemercier opta per un viaggio appassionante tra carriera e vita privata, una narrazione “finta” ma sincera, in grado di restituire un grande omaggio a una figura iconica. La schiettezza, la buona fede conquistano. E l’ottimo risultato è anche possibile grazie alle straordinarie interpretazioni: nessun “tale e quale” forzato e a tratti ridicolo come in Bohemian Rhapsody, ma prove concrete, mirate e ben delineate.

Aline – La Voce dell’Amore di Valérie Lemercier è disponibile in DVD e Blu-ray grazie a Koch Media/Lucky Red

