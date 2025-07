Aline - La voce dell’amore è un biopic sulla vita di Céline Dion con qualche licenza poetica. La grande cantante è interpretata da Valérie Lemercier

Aline – La voce dell’amore, film su Rai 1 diretto e interpretato da Valérie Lemercier

Mercoledì 16 luglio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Rai 1, alle ore 23:15, il film biografico dal titolo Aline – La voce dell’amore. Si tratta di un progetto cinematografico franco – canadese del 2021, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures, e con la regia di Valérie Lemercier, regista francese vincitrice di ben due Premi César. Nei panni di Aline Dieu, ovvero la versione romanzata della grande Céline Dion, troviamo proprio Valérie Lemercier. Al suo fianco, Sylvian Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune e Antoine Vézina.

La trama del film Aline – La voce dell’amore: la carriera di una grande star tra alti e bassi

Aline – La Voce dell’amore si ispira alla vita della grande stella internazionale Céline Dion.

La storia ha inizio verso la fine degli anni ’60 in Canada, più precisamente in Quebec, dove la giovane Aline è la quattordicesima figlia di Sylvette e Anglomard. Fin da giovanissima si fa notare per la sua splendida voce e viene ben presto scoperta da un produttore musicale di nome Guy-Claude Kamar.

Quest’ultimo è deciso a renderla una cantante di fama internazionale e anche la sua famiglia è pronta a sostenerla in questo suo percorso. Tra Aline e Kamar nasce un legame profondo: lui diventa un punto fermo nella sua vita, una guida e il suo più grande amore nonostante vi sia una notevole differenza d’età. Giorno dopo giorno la protagonista costruisce una carriera brillante, diventando un’artista di fama internazionale e i suoi concerti registrano milioni di fan.

Il successo, però, non è privo di sacrifici e la cantante inizia a soffrire per la continua esposizione mediatica e per la distanza dalle persone che le sono più care. L’unico a darle sollievo è il suo amato Guy-Claude ed insieme affrontano tutte le sfide che la vita personale e professionale le riservano.

