ALIOSCIA GROSSI AD “AMICI”/ Ex bambino “Chi ha incastrato Peter Pan?” nuovo ballerino

Il mondo dello spettacolo era evidentemente nel destino di Alioscia Grossi: l’ex “bambino prodigio” di “Chi ha incastrato Peter Pan?“, il programma di Paolo Bonolis cui aveva preso parte nel 2010, è infatti entrato nella scuola di “Amici 19” in qualità di ballerino. Alioscia Stefano Grossi, questo il suo nome completo, è nato a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel 2003. Il grande pubblico di Canale 5 aveva fatto la sua conoscenza all’età di 7 anni: il suo accento toscano e la sua simpatia non erano passati inosservati e ne avevano fatto uno dei simboli di quella edizione del programma. Sarà anche per questo motivo che Paolo Bonolis nel remake del 2017 aveva deciso di invitarlo in trasmissione per mostrare al pubblico il giovane adulto che era diventato quella piccola peste. Ora l’inizio di una nuova avventura televisiva, questa volta sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi.

ALIOSCIA GROSSI NUOVO BALLERINO DI “AMICI 19”

Per Alioscia Grossi l’ingresso ad “Amici” rappresenta un sogno diventato realtà. Già lo scorso anno il giovane di Pietrasanta aveva tentato di entrare nella scuola più ambita d’Italia ma la sua coreografia di danza contemporanea non aveva convinto i professori a dargli una chance. Quest’anno le cose sono andate in maniera diametralmente opposta: Alioscia ha ben impressionato i suoi professori mettendo d’accordo anche due insegnanti dai criteri valutativi non sempre coincidenti come Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La passione per la danza di Alioscia, dunque, è stata premiata: beneficiando di una borsa di studio, il ragazzo si era trasferito negli anni scorsi a New York per studiare danza. Oggi tutti i suoi sacrifici sembrano essere stati ripagati: che sia solo l’inizio di una lunga e fortunata carriera in grado anche di “oscurare” i suoi teneri trascorsi da bambino prodigio a “Chi ha incastrato Peter Pan?”? Glielo auguriamo!

