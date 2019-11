Alioscia Grossi/ “Sono innamorato da 4 anni di…”, Timor Steffens… (Amici 19)

ALIOSCIA GROSSI DA CHI HA INCASTRATO PETER PAN AD AMICI 19

Vi sembrava di averlo già visto quel musino con quell’accento toscano? Ebbene sì, Alioscia Grossi non è nuovo al mondo della tv e in passato ci ha tenuto incollati allo schermo con la trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan?. Lui era il ragazzo con il maglioncino sulle spalle, spesso vestito da piccolo adulto ma, soprattutto, colui che non smetteva mai di intervenire e parlare davanti ad ospiti illustri o allo stesso padrone di casa Paolo Bonolis, e adesso? Di quel bambino sembra essere rimasto poco visto che Alioscia Grossi si è presentato ad Amici 19 in versione timidone tanto che la stessa Maria De Filippi ha rivelato che da quattro anni ormai ama segretamente una ragazza e che non ha avuto ancora il coraggio di dichiararsi per paura di essere rifiutato e rovinare tutto. Nella prima puntata Alioscia ha avuto modo di conquistare il pubblico e altrettanto ha fatto in settimana e non solo per la sua timidezza che a stento gli ha fatto proferire parola al cospetto di Alessandra Celentano durante l’interrogazione.

ALIOSCIA GROSSI RIVELA QUALCHE INDIZIO SULLA RAGAZZA DI CUI E’ INNAMORATO

Momento clou della settimana per Alioscia Grossi ad Amici 19 è stato il suo arrivo in saletta. A prenderlo di “mira” è stato Marcello Sacchetta che gli ha proposto una coreografia d’amore proprio per sbloccarlo un po’. Durante le prove il ballerino professionista ha provato anche un po’ a dargli una serie di consigli e a scavare nella sua vita privata tanto che il ballerino, forse poco abituato alla presenza delle telecamere fisse su di lui, si è dimenticato di essere nella scuola e ha rivelato di essere innamorato della ragazza con cui balla e che per questo ha paura di dichiararsi, con un no potrebbe veder sfumare il loro rapporto di amicizia ma anche quello professionale. Altra storia quando in saletta è arrivato Timor Steffens che ha cercato di montare con lui una coreografia di hip hop ma con scarsi risultati. Il professore ha chiesto più musicalità ad Alioscia che non sembra “sentire la musica”. Lui promette che ci lavorerà, come andrà oggi in puntata?

ALIOSCIA GROSSI, CHI E’?

A parte il suo amore segreto, le lacrime versate ogni volta in presenza di Maria De Filippi, Alioscia Grossi ad Amici 19 ci è arrivato anche grazie alla sua bravura e a Veronica Peparini che lo ha voluto nella scuola, ma cos’altro ha fatto nella sua vita il bambino prodigio di Chi ha incastrato Peter Pan? e quali sono i momenti clou della sua carriera? Alioscia Grossi Classe 2001, è nato a Viareggio, e fin da piccolo ha sempre avuto la passione per la danza tanto da aver conseguito un diploma in America per affinare la sua tecnica specializzandosi nell’ars tercicorea. Il ballerino è poi tornato in Italia dove insegna danza nell’accademia Keos Dance Project nella sua città ma senza rinunciare al suo sogno di diventare qualcuno tant’è che per il terzo anno consecutivo si è presentato ai provini di Amici finalmente riuscendo ad entrare. Cosa ne sarà di lui adesso? Secondo le prime anticipazioni sembra che oggi pomeriggio non lo vedremo sul palco del pomeridiano.



