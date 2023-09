Aliquote fiscali 2023/ “Caccia” ai ricchi: ecco come vengono attirati (5 settembre)

Abbassare le aliquote fiscali nel 2023 (ma anche negli anni precedenti e successivi), sembrerebbe una strategia per attirare i ricchi. D’altronde, dopo la pandemia causata dal Covid-19, sempre più nomadi digitali e aziende di un certo spessore, vanno alla ricerca dei Paesi più allettanti.

E non stiamo parlando delle aliquote IRPEF sugli stipendi, che seppur il taglio del cuneo fiscale possa garantire una maggiorazione salariale, allo stesso tempo quella di cui vi parliamo è una vera e propria “gara”, tra Paesi Membri dell’UE, per attirare i ricchi nel proprio territorio.

Aliquote fiscali 2023: l’impatto sugli incentivi fiscali

Per comprendere come varieranno le aliquote fiscali nel 2023, occorre osservare l’ultimo biennio (2022-2023), periodo in cui i 21 Paesi europei, hanno deciso di ridurre la tassazione sul capitale aziendale, e di abbassare altresì, le aliquote massime dell’IRPEF (tranne quelle medie, che sono rimaste stabili).

Quello su cui si fa leva, è l’allineamento europeo, perché degli squilibri sulla tassazione, potrebbe causare un’erosione elevata del capitale ai danni dell’Erario, con conseguenze “catastrofiche”. A farlo notare è la stessa Commissione europea nella Relazione annuale relativamente alla fiscalità del 2023.

In quell’anno infatti, con la strategia di abbassare le aliquote fiscali massime e ridurre anche il capitale addebitato alle società con un volume di affari piuttosto alto (con il pretesto di favorire una miglior circolazione migratoria), si è appurato un deficit economico relativo alle imposte fiscali sulle società.

L’idea nasce dopo la pubblicazione dello studio effettuato dal Parlamento europeo nel 2022, con cui ha mosso una logica assoluta: i ricchi, sono propensi agli incentivi fiscali, sostenendo che la variazione sul reddito imponibile (soprattutto con alti volumi d’affari), possa spronarli a migrare nel Paese più conveniente.

Negli anni, soprattutto gli ultimi, sono molti di più i Paesi propensi a ridurre le aliquote fiscali già dal 2023, ma soprattutto per un target molto benestante, se non classificabili come dei veri e propri ricchi.











