Alisha Griffanti, LaDivaDelTubo/ Campionessa italiana di Ballbusting (Ciao Darwin)

Alisha Griffanti, LaDivaDelTubo, tra le protagoniste di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto con grandissimo successo da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 4 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. La youtuber e influencer sedeva nella categoria delle Messaline capitanate da Taylor Mega nella sfida contro le Giuliette di Giorgia Palmas. Durante la puntata la diva del tubo si è fatta notare quando la scelta di Madre Natura Cicelys Zelies è caduta sul suo numero. “Io sono Alisha Griffanti, in arte ‘La diva del tubo’, YouTuber e campionessa italiana di Ballbusting. Praticamente sono i calci nei gioielli di famiglia” si è presentata così Alisha incuriosendo da subito il pubblico maschile, ma anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Poco dopo la influencer ha mostrato le sue scarpe con tante di punte metalliche che hanno spaventato Laurenti al punto tale da farlo scappare via. “Paolo mi sono ricordato che ho un torneo di Burraco e devo andare subito” ha detto Laurenti lasciando lo studio. La diva del tubo ha proseguito la sua presentazione dicendo: “i mariti e fidanzati delle Giuliette vengono a farsi menare da noi” e rivolgendosi a Paolo Bonolis gli ha fatto una proposta choc: “io so come dare il calcio. Vuole provare? Per lei e Luca posso farlo gratis”.

Alisha Griffanti, la Diva del Tubo: “Sono campionessa italiana di Ballbusting”

Classe 1983, Alisha Griffanti è nata a Magenta in provincia di Milano, ma da anni vive a Granda. Ha raggiunto la grande popolarità grazie ai social dove si fa chiamare la diva del tubo e può contare migliaia di followers tra Instagram e YouTube. Numeri importanti, più di 176mila iscritti, che le hanno permesso di farsi conoscere e notare arrivando a partecipare in alcuni video di Andrea Diprè, Follettina Creations fino alla grande vetrina televisiva prima di “Ciao Darwin 8” e poi di “Pomeriggio Cinque”. Conosciuta per la pratica di Ballbusting, ossia una pratica di maltrattamento consensuale tramite calci nei genitali maschili, Alisha ha partecipato per ben due volte al programma Ciao Darwin. La prima durante la sfida tra Messaline e Giuliette e poi nel torneo finale dove ha trionfato vincendo il titolo di Miss Ciao Darwin. “Sono venuta qui per vincere e ho vinto, perché la Diva del Tubo vince sempre” ha dichiarato la youtuber quando ha ricevuto la sua corona salutando i suoi fan, le divette e i divetti che l’hanno consacrata Miss con più di 20mila like.



