Alison Evers è la storica seconda moglie del noto cantante Tony Hadley ed i due sono più legati che mai. L'artista canterà al Suzuki Juke Box

Alison Evers è la moglie del cantante Tony Hadley, uno dei protagonisti del Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit, evento che andrà in scena sulla Rai in prima serata per Giovedi 18 Settembre. Tony è stato per anni la guida degli Spandau Ballet, un cantante che ha fatto impazzire generazioni e c’è curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Gianna Nannini, chi è l'icona del rock / L'infanzia difficile e la scelta per difendere la figlia Penelope

Alison Evers era una fan di Tony Hadley, lo ha conosciuto in ambito musicale e da quel momento non si sono più separati. La coppia sta insieme da Luglio 2009 ed è convolata a nozze nel Regno Unito, in particolare nel paesino di Cliveden, a Taplow. La cerimonia si è svolta davanti a pochi occhi indiscreti, pochi intimi tra amici e parenti.

Elodie, una vita tra difficoltà e grandi successi / "La mia famiglia non era come quella del Mulino Bianco"

Alison e Tony hanno due figlie, Zara e Genevieve, rispettivamente di 19 e di 13 anni. Non molti sanno che Alison è la seconda moglie del noto cantante e che l’uomo prima è stato sposato per anni con Leonie e con la donna ha avuto tre figli, di nome Thomas, Tony e MacKenzie ma i due hanno divorziato precisamente nel 2003.

Alison Evers e il rapporto con Tony Hadley

Non si conosce molto di Alison Evers e la donna è sempre rimasta lontana dalla luce dei riflettori. A dire il vero anche Tony Hadley è sempre rimasto lontano e tende a mantenere la sua vita totalmente privata, lo ha fatto in occasione di entrambi i suoi matrimoni. Sui due si conosce davvero molto poco.

Andrea Damante commuove il web con una dedica per Elisa Visari/ “Mi hai salvato la vita…”

A dire il vero Alison non posta neanche foto ed è molto lontana dal mondo del gossip e dello spettacolo, la coppia posta raramente foto e in passato abbiamo visto solo foto del loro matrimonio, ormai avvenuto in tempi piuttosto lontani. Per entrambi è molto importante poi preservare in ogni modo la serenità delle figlie e per questo le tengono distanti da queste cose.

Sebbene non sappiamo molto attraverso varie informazioni sappiamo che Tony ed Alison stanno vivendo un’autentica favola d’amore ed i due sono più legati che mai, dal lontano 2016. Non ci sono ulteriori dettagli ma secondo alcune indiscrezioni il loro matrimonio va a gonfie vele e i due si amano molto.