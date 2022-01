Alita: angelo della battaglia/ Su Rai 3 il film con la splendida Rosa Salazar

Alita: angelo della battaglia, film di Rai 3 diretto da Robert Rodriguez

Alita: angelo della battaglia andrà in onda sul piccolo schermo su Rai 3 a partire dalle ore 21:20 di oggi, 6 gennaio. La data di uscita è del 2019, il genere è azione, sentimentale, avventura, thriller e fantascienza.

La regia è di Robert Rodriguez, gli attori principali sono: Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Keean Johnson, Eiza González, Lana Condor, Jeff Fahey e altri. L’opera è stata prodotta tra Argentina, USA e Canada. La distribuzione è 20th Century Fox, la sceneggiatura di James Cameron, la fotografia di Bill Pope, il montaggio di Stephen E. Rivkin, le musiche di Junkie XL e la produzione di Twentieth Century Fox.

Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

Alita: angelo della battaglia, la trama del film: una cittadina sospesa e…

Alita: angelo della battaglia è ambientato in una cittadina sospesa di nome Iron City nel futuro, ovvero negli anni 2563 e tratta di un cyborg di che si chiama Alita. Quest’ultimo è stato trovato nella discarica di rifiuti della città Zalem dal dottore che svolge lavori di riparazione all’interno del suo ospedale. Quasi tutte le persone del mondo vivono in questa città, nella quale si effettuano lavori miseri e umili. Pochi abitanti invece si trovano a Zalmen, ovvero una città paradisiaca e irraggiungibile da nessuno. Un uomo prende quello che rimane dei resti del robot e lo mette in un corpo nuovo per sua figlia di nome Alita, personaggio principale della pellicola in questione. Quest’ultima non ricorda nulla della sua vita passata, ma solamente le arti marziali, le quali la faranno diventare una cattiva cacciatrice dei criminali più pericolosi del mondo. Oltre a ciò diventa anche una concorrente dei tornei di uno sport, che somiglia a un gioco tra gladiatori, che è l’unico passatempo degli abitanti della città. La cyborg s’infatua di un umano di nome Hugo che ha come sogno quello di andare nella città di Zalem.

Purtroppo però si sarà sulla ragazza una grossa minaccia e una serie di avventure durante il film.

Sì, lo voglio/ Su Rai 2 ci si lecca i baffi con un film dolcissimo

Video, il trailer del film “Alita: angelo della battaglia”

LEGGI ANCHE:

L'ultima alba/ Su Iris si rivede Bruce Willis, ma questo è un flop

© RIPRODUZIONE RISERVATA